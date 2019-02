Fotbalové El Clásico, možná nejsledovanější sportovní duel planety, nezklamalo ani včera. Na barcelonském stadionu Nou Camp mělo jasného vítěze: domácí rozdrtili ve španělské lize Real Madrid 5:1.

„V první půli jsme dominovali. Na startu té druhé nás protivník lehce zaskočil, ale věděli jsme, jak reagovat,“ liboval si trenér Barcelony Ernesto Valverde.

Do slavného utkání po jedenácti letech poprvé nezasáhl nikdo z hvězdné dvojice Lionel Messi – Cristiano Ronaldo. Našel se ale muž, který dal na oba svým výkonem aspoň na chvíli zapomenout.

Luis Suárez, uruguayský střelec v katalánských službách, se blýskl hattrickem.

„Máme nejlepšího hráče na světě a jsme na něj pyšní. Proti Realu jsme ale ukázali, že máme také skvělý tým a vynikajícího trenéra,“ hodnotil hrdina s úsměvem.

O další trefy vítězného celku se postarali Coutinho a Arturo Vidal.

Skončí trenér Realu?

Bílý balet kontroval pouze zásahem Marcela v úvodu druhého poločasu, na víc se nezmohl. Po jednoznačné porážce klesl až na deváté místo španělské LaLigy.

Mimoto je pravděpodobné, že přijde o kouče. O odvolání Julena Lopeteguiho se spekuluje již delší dobu, teď navíc královský klub pod jeho vedením nevyhrál páté ligové střetnutí v řadě.

„Bavíme se o tom pořád, ale jsme to my, hráči, kdo je na hřišti, ne trenér. Musíme se všichni zvednout. Proti Barce to byla katastrofa,“ zlobil se záložník Casemiro a dodal: „Výsledek jen odráží dosavadní průběh sezony. V určitých momentech nám to docela jde, ale celkově jsme nemožní.“

Sám Lopetegui, který musí kritice čelit už několik týdnů, překvapivě hlavu neztratil.

„U týmu chci určitě zůstat. Mám v tyto hráče velkou důvěru a je před námi ještě dlouhá cesta. Všichni přece víme, jak fotbal funguje.“

Suárez a spol. kromě výhry vyrovnali i jeden z rekordů – skórovali ve 22. zápase El Clásika v řadě. Bez branky zakončili bitvu s Realem naposledy v roce 2007 (0:1).

Barcelona je zpět v čele soutěže, a to s náskokem jednoho bodu na Aláves. Je zřejmé, že to jde i bez jindy nepostradatelného Messiho.