Matějů s Brescií slavil postup do nejvyšší italské soutěže. A navíc, v létě se 23letý odchovanec Příbrami zase nemusel vracet do Anglie klub jej vykoupil.

Italský fotbal je známý tím, že je dost defenzivně laděný. Vy jste obránce. Co to pro vás znamená?

Velkou školu, která vás velmi obohatí. Ne, že by tomu u nás nebo v Anglii bylo jinak, ale defenziva a taktická příprava je v Itálii základ a nezbytná součást fotbalu, bez toho se nehnete.

Jak vůbec probíhala vaše aklimatizace na úplně jinou destinaci?

Zvykal jsem si tři měsíce, ale lidé v týmu a spoluhráči mě přijali skvěle, čímž mi výrazně pomohli.

Pak ale přišla vaše nehoda pod vlivem alkoholu, která vás určitě nějakým způsobem poznamenala, že?

To by poznamenalo každého člověka. Ve sportovním prostředí je to ještě horší, protože se o vás mnohem více zajímají média. Řešilo se to jak v Itálii, tak v Česku…

A divíte se tomu?

Byla to klukovina a obrovský prů..r, kterého jsem si vědom a lituji ho. Bohužel asi taková rána měla přijít, ale pro mě z toho plyne ponaučení. O to více si vážím, že mě podrželo vedení klubu a postavili se za mě i trenéři a spoluhráči. Všem bych chtěl moc poděkovat.

Důvěru jste splatil tím, že jste se podílel na návratu Brescie do Serie A. Byla to pro vás velká úleva?

Jednalo se o jasný cíl. Věděl jsem, že jedině tak mohu tuto svou chybu částečně odčinit. Snad se to podařilo.

Jak zatím hodnotíte svou dosavadní italskou štaci?

Po fotbalové stránce pozitivně. Až na zranění, které jsem v průběhu jara prodělal, jsem odehrál téměř všechny zápasy a postoupili jsme, takže mohu být spokojen.

Asi jsou spokojeni i v klubu, protože vaše hostování se změnilo v přestup. Co vás k podpisu smlouvy vedlo?

Brescia pro mě byla od začátku priorita. I proto, že už jsem poznal prostředí, znám tým a vybudoval jsem si tu během jara nějakou pozici. Všechno pak bylo jen otázkou dohody Brightonu a Brescie, oba kluby našly řeč a já jsem moc rád, že tady mohu být. Těším se na italskou nejvyšší soutěž.

Byl ve hře i návrat do Brightonu?

Určitě existovala možnost zahájit tam přípravu a poprat se o místo. Ale upřímně řečeno šance prosadit se do kádru pro Premier League by asi byla minimální. Alternativou mohlo být třeba angažmá ve druhé či třetí anglické lize, ale Serie A byla obrovské lákadlo.

Spolu s vámi ji okusí i Jaromír Zmrhal, jehož Brescia koupila ze Slavie. Příchod Čecha do týmu asi vítáte, že?

Samozřejmě. Jsem rád, že se rozšířila naše československá kolonie (v klubu působí ještě slovenský fotbalista Nikolas Špalek, pozn. red.). Velké plus je to ale po všech stránkách, protože klub získal kvalitního záložníka, jenž nám určitě na hřišti pomůže.

A měl by pomoci i hvězdný útočník Mario Balotelli. Co jste říkal tomu, že kývl právě Brescii?

Jde o velké jméno se zkušenostmi a pro nás bude obrovským přínosem.

Buďte konkrétnější. Jaký na vás zatím udělal dojem?

Je s mužstvem jen chvíli, ale musím říct, že od prvního tréninku, který s námi absolvoval, ukazuje, proč hrával v největších týmech. Bohužel teď měl delší volno a není ještě úplně stoprocentně připraven po fyzické stránce. Ovšem až se do toho dostane, předvede svou kvalitu.

Pojďme zase k vám. Tušíte, zda se dostanete do základní sestavy?

Konkurence je samozřejmě velká. Kádr oproti loňské sezoně doznal pár změn, ale cítím, že šanci hrát mám, jinak by se ten přestup třeba ani nedělal. Je to jen na mně. Teď jsem se snažil co nejlépe zvládnout přípravu, abych si vybojoval místo. Bohužel do prvního zápasu s Cagliari jsem nemohl nastoupit kvůli disciplinárnímu trestu.

Věříte, že vám angažmá může otevřít vrátka do reprezentace, kam jste zatím nebyl nominován?

Stoprocentně! Pořád jde o jednu z top pěti evropských soutěží. Její kvalita, hlavně díky příchodu Cristiana Ronalda do Juventusu Turín, se znovu vrací tam, kde byla třeba před patnácti lety. Měl bych být více na očích. A zároveň se ukáže, jestli mám na velký fotbal.

Těšíte se na zápasy s Juventusem a Ronaldem?

Abych řekl pravdu, zatím nad tím moc nepřemýšlím. Základ je pro mě hrát. Pokud se mi to podaří, tak se na zápas s Juventusem budu těšit. Ronaldo je odmalička můj vzor a každý sní o tom, že si jednou proti němu zahraje.

Jaké jsou ambice Brescie?

Naším hlavním cílem je záchrana. Věřím, že i s mou pomocí to zvládneme.