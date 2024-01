Klíčové jsou pro mě dvě informace. Výstavba mládežnické akademie do roku 2026 a zvýšení kapacity stadionu v Edenu ze současných 19-ti tisíc na 32 tisíc do pěti let. Obě tyto vize mají shodně svůj přínos praktický, současně ale také zvyšují prestiž klubu.

Vlastní akademie je dnes nezbytností klubu renomé, jaké si Slavia za poslední roky v Evropě vybudovala. Zřejmě jen menší zájem čínských majitelů během posledních let realizaci tohoto projektu zastavil. Stále tvrdím, že Slavia i Sparta se mají měřit hlavně s velkokluby srovnatelných států na západ od hranic Česka.

VIDEO: Podívejte se na všechny branky přípravného duelu fotbalistů FC Žďas Žďár

A hovořit o akademiích, namátkou Salcburku, Benfiky či Ajaxu, by bylo pověstným nošením dříví do lesa. Mít podobnou akademii = patříte do nějaké společnosti.

Zvýšení kapacity Edenu považuji při dnešních návštěvách na zápasy Slavie skoro za nezbytnost, kterou jsem tu již několikrát zmiňoval. Při aktuálním průměru návštěvnosti přes sedmnáct tisíc už sešívaní naráží na svůj strop. A potenciál na další růst je tu obrovský.

Už dopředu říkám, že těch třicet tisíc přijde jen v lize na Spartu, Bohemians, Plzeň, Baník, výhledově klidně i na Zbrojovku. O zápasech ligové nadstavby a evropských pohárů ani nemluvě. Vyšší návštěvy = vyšší zisky ze vstupného, suvenýrů = příjmy do rozpočtu.

Návrat do Česka padl. Bratři Demeterovi budou i nadále pokračovat v Rakousku

A opět otázka prestiže: Myslíte, že renomé klubu více zvyšuje „krcálek“, kam se nevejde ani dvacet tisíc diváků, nebo aréna pro 32 tisíc?

Kéž už by to bylo, chce se dodat…