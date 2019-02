Bartolomeu Zlínu vystřelil Evropu. Teď chce se Zbrojovkou zpátky do ligy

Rozhodl finále poháru a poslal Zlín do Evropy. Před dvěma lety se Robert Bartolomeu zapsal do dějin východomoravského klubu, nyní odemyká obrany soupeře v jiné soutěži i dresu. Od léta je hráčem brněnské Zbrojovky, které chce pomoci zpátky do nejvyšší soutěže.

Robert Bartolomeu | Foto: Zbrojovka Brno

Jenže Brňanům se nedaří a v tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY drží až devátou příčku. „Už jsem si tu zvykl. Teď musíme ukázat, že na postup máme. Vím, že naše výkony nejsou ideální, ale trenér Šustr zavedl nový režim a věřím, že jsme na dobré cestě,“ vyhlásil čtyřiadvacetiletý fotbalista. Znojmo posílí bývalý hráč West Hamu Brown. Nastupoval i v anglické reprezentaci Přečíst článek › Na trávníku je zodpovědný za standardní situace. Centry z rohů a přímých kopů jsou jeho doména. „S Pavlem Eismannem je zahráváme od začátku sezony. Teď na tom pracujeme víc, protože potkáváme týmy, které na nás hrají zezadu a v takových situacích mohou standardky pomoci. Zůstáváme na hřišti i po tréninku a vymýšlíme nové věci, i když trenér říká, ať v tom neděláme guláš,“ přiblížil křídelník. Bartolomeu s fotbalem začínal v rodných Otrokovicích. K nejpopulárnějšímu sportu na světě jej přivedli rodiče. Otec, původem z Angoly, sám hrál. Talentovaný syn pak v páté třídě přešel do zlínského Fastavu a probojoval se až do áčka, s kterým prožil doslova pohádkový příběh. Druholigový klub se vrátil mezi elitu a ve druhé sezoně po postupu udivil konkurenci. Východomoravané zakončili ročník 2016/2017 šestí a navrch protančili do finále Mol Cupu. Nový realizační tým Vlašimi povede Erich Brabec Přečíst článek › V rozhodujícím duelu s Opavou padl jediný gól. Vstřelil ho právě Bartolomeua zajistil tak Zlínu účast ve skupině Evropské ligy.„Původně jsem ani finále hrát neměl, ale spoluhráč se zranil, tak jsem nastoupil a zápas se povedl. Jsem rád, že jsem byl součástí týmu a zapsal do historie klubu. Kdo ví, jestli se to ještě bude opakovat,“ zauvažoval bývalý mládežnický reprezentant. Jenže do prestižní soutěže v loňské sezoně sotva nakoukl. Na hřiště se podíval jen na deset minut proti Sheriffu Tiraspol a jaro strávil na hostování ve Zlatých Moravcích. Zlín si na Evropu přivedl jiné hráče. „Klub asi viděl velkou příležitost. Je škoda, že tolik nezapojil odchovance. Odešel jsem na půl roku na Slovensko a mezitím do Zlína přišel nový trenér Bílek. Vedení mi naznačilo, že bych se na hřiště tolik nedostal, tak jsem se rozhodl najít jinou možnost,“ vysvětlil. Vybral si druhou ligu v Brně. „Neberu to jako propad. Chci hrát co nejvíc zápasů a ve Zbrojovce mi vyhovuje ofenzivní styl. Město je dobré a patří do první ligy,“ uzavřel Bartolomeu. Gól proti Spartě? O tom sní každý fotbalista, říká střelec divizní Polné Přečíst článek › Autor: Jaroslav Galba

