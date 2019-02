/ROZHOVOR/ Mistr světa. Tím je už dva týdny devatenáctiletý Stanislav Rosendorf ze Sán. V dresu české reprezentace do jednadvaceti let vyhrál světový šampionát v malé kopané, který se konal v Praze.

Stanislav Rosendorf ze Sán se stal v dresu české reprezentace do 21 let mistrem světa v malé kopané. | Foto: Deník

Zastupitelé obce Sány budou možná na svém dalším zasedání zvažovat, zda nenechají zhotovit pro šampiona sochu na návsi. Rosendorf hrál velký fotbal mnoho sezon za Kolín, letos na konci přestupního období zamířil do Kutné Hory. Ve hře byly i Poděbrady. Nyní si odskočil na malou kopanou a vyplatilo se.

V dresu české jednadvacítky jste se stal mistrem světa v malé kopané. Jaký je to pocit?

Pocit to byl nepopsatelný a úžasný.

Co se vám honilo hlavou hned po závěrečném hvizdu finálového zápasu?

Po hvizdu finálového zápasu jsem tomu nemohl uvěřit, že jsme to dokázali. Panovala velká radost a emoce.

Jak těžké bylo dojít až na samý vrchol?

Bylo to těžké, kvalita všech týmů šla nahoru a ukázaly ji na turnaji.

A jak těžký byl finálový souboj se slovenským výběrem?

Byla to taktická bitva až do konce, ze které jsme odešli vítězně. Slováci hráli výborně po celý turnaj a zaslouženě se dostali do finále.

A co oslavy? Užili jste si je pořádně? Kdo byl tahounem?

Oslavy jsme si užili pořádně. Tahouni byli všichni.

Všichni hráči mluvili o skvělé partě. Opravdu jste byli jako jedna rodina?

Ano, od prvního dne jsme byli parta, realizační tým si na tomhle hodně zakládá, aby byla v týmu skvělá pohoda a všichni se chovali jako jedna rodina.

Měl jste někoho přímo v hledišti během finálového zápasu?

Měl jsem tam svoji celou rodinu, kamarády z vesnice a mojí skvělou přítelkyni, která nechyběla ani na jednom zápase a podporovala mě po celý turnaj.

A jaké byly ohlasy po turnaji. Co na úspěch říkali vaši nejbližší, kamarádi, spoluhráči z velkého fotbalu?

Ohlasy byly dobré. Nejbližší to prožívali se mnou v hale a kamarádi a spoluhráči to sledovali v televizi a také mě hodně podporovali.

Čekal jste před šampionátem, že můžete dojít až ke zlaté medaili?

Od nás se to očekávalo, bylo to jenom na nás, jestli to dotáhneme do konce a to se taky podařilo.

Po závěrečném hvizdu finálového mače se poranil trenér Zdeněk Parůžek. Tak jak to s ním dopadlo?

Dopadlo to s ním dobře. Když jsme se radovali a naskákali na sebe, tak si trenér nechtěně vyhodil rameno.

Vy jste během podzimní části fotbalové sezony přestoupil z Kolína do Kutné Hory, kde hrajete ve velkém fotbale krajský přebor. Ve hře byly i Poděbrady. Proč jste se rozhodl pro Kutnou Horu?

Kolín si mě chtěl nechat, rozhodl jsem se na poslední chvíli a vyžádal jsem si odchod kvůli hernímu vytížení. Ano, ve hře byly i Poděbrady, ale nakonec jsem se rozhodl pro Kutnou Horu a udělal jsem dobře.

Budete se nyní více zaměřovat na malou kopanou, nebo zůstanete věrný hlavně velkému fotbalu?

Zůstávám věrný velkému fotbalu a malou kopanou mám jako koníček, který mě baví a hraji ho pro zábavu.

Jaké jsou vaše sportovní i mimosportovní cíle a plány?

Můj cíl je teďka dokončit školu a udělat maturitu.

Stanislav Rosendorf, 19 let

Bydliště: Sány

Narozen: 12. 5. 1999

Studuje: stavební průmyslovka

Znamení: Býk

Další oblíbené sporty: tenis, šipky

Oblíbené jídlo: Guláš

Oblíbené pití: Kofola

Oblíbený film: Machři

Oblíbená hudba: nemám