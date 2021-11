Přáslavice jakoby tyhle situace přivolávaly. Nejprve hrály na začátku září utkání v Příkazích, v němž byl napaden rozhodčí divákem, ale nutno říct, že v tom byl klub nevinně. Tentokrát to tak úplně nebylo.

Byl to totiž jejich hráč Jiří Vodička, který v 73. minutě udeřil kapitána Blatce Ondřeje Baďuru pěstí do obličeje. Přitom v tu dobu nebyl ani na place a nacházel se na lavičce mezi náhradníky „Hrubé nesportovní chování. V přerušené hře u laviček vběhl střídající hráč na hrací plochu a prudkou ranou protihráči pravděpodobně zlomil nos,“ stojí mimo jiné v zápise rozhodčího.

A diagnóza se později v nemocnici potvrdila. Tam musel být Baďura podle zápisu odvezen rychlou záchranou službou.

Reakce disciplinární komise na tuhle situaci na sebe nenechala dlouho čekat. Ve čtvrtek 21. října rozhodla disciplinárka o velmi vysokém trestu pro hříšníka Jiřího Vodičku. Ten vyfasoval stopku na dva roky! Vyprší mu tedy až 16. října 2023 a k tomu musí zaplatit pokutu 7000 korun.

„K tomuto postihu jsme sáhli, protože to bylo brutální napadení hráče navíc s tím, že útočník vyběhl z lavičky. Fraktura nosu byla další přitěžující okolnost, protože soupeř utkání nedohrál,“ prozradil místopředseda disciplinární komise Karel Kulatý.

Kromě toho by mělo mít toto rozhodnutí také odstrašující charakter. „Chceme zamezit těmto excesů, protože tohle je opravdu až moc, tohle si hráči nemůžou dovolit. Kdyby to bylo někde na hřišti v zápalu hry, ohnal se, oplácel by, tak bychom asi k takhle vysokému exemplárnímu trestu nesáhli,“ pokračoval Kulatý.

Ani tak ale nezvolila disciplinárka maximální možnou hranici. Devětadvacetiletý Vodička mohl inkasovat zákaz činnosti až na pět let.

A jak se k situaci vyjádřili oba aktéři? „Jsem rád, že dostal dva roky, říkal jsem si, že minimálně rok by stát měl. Navíc jsem v tom byl nevinně, nenadával jsem mu, pouze jsem chtěl spoluhráče odtáhnout z chumlu. Těchto situací přibývá a je dobře, že se tomu snaží zamezit a trestají to,“ prohlásil pětadvacetiletý Ondřej Baďura.

Naopak celek z Přáslavic se k incidentu odmítl vyjádřit. „Nemám od klubu povoleno k tomu cokoliv říkat,“ uvedl jejich sekretář Lukáš Čech.

V utkání samotném rozhodovaly za stavu 2:2 penalty, které lépe zvládl Blatec. Kromě toho byly k vidění další dvě červené karty - na každé straně jedna.