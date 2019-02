Jako hráč prošel celou mládeží v FK Mladá Boleslav. Když po skončení dorosteneckého věku přišel na to, že to nevypadá na kariéru profesionálního fotbalisty, začal trénovat přípravku. Po několika letech u mládežnických kategorií přistála Marku Maňasovi na stole dost možná životní nabídka – jít trénovat do čínské akademie. Fotbalista aktuálně nastupující za Rejšice výzvu přijal.

Marek Maňas | Foto: Deník / Jaroslav Bílek

Pojďme ale od začátku. Kdy a kde jste začínal s fotbalem?

Začínal jsem někdy v pěti letech v Mladé Boleslavi a přivedli mě k tomu rodiče. Až do devatenácti let jsem taky v FK hrál.



Kdo se udrží v Boleslavi až do staršího dorostu, tak asi pošilhává pro profesionální kariéře. Kdy jste začal cítit, že to na profi fotbal nebude?

Po odchodu z dorostu jsem hrál divizi v Turnově, pak jsem přestoupil do třetiligové Hlavice a tam ještě člověk ty ambice měl. Ale třetí liga mi otevřela oči, že výkonnost ostatních hráčů je vyšší než moje. Tím pádem jsem se dostal i k trénování, se kterým jsem začal u přípravky hned po ukončení dorosteneckého věku.



Když se na vaší kariéru podíváte teď zpětně trenérskýma očima, tak co chybělo?

Trenérskýma očima mi tam chyběl větší zápal do fotbalu, do tréninku a obětování fotbalu. Přece jenom ve starším dorosteneckém věku tam byly i jiné zájmy. Už jsem tomu fotbalu nedával těch potřebných 120 procent.



Začínal jste u přípravek, teď jste u mladších žáků. Je těžké trénovat ty nejmenší?

Všechno je o zkušenostech. U přípravek se musí dbát na to, aby tréninky děti bavily. Musí se učit hrou a musí je to bavit. Pak to baví i trenéra.

Dá se věku mladších žáků poznat, kdo se bude fotbalem živit?

Už se pozná, kdo má talent a kdo ho má méně. Ale podle mě talent není to klíčové. Dveře do profesionálního fotbalu otevře charakter hráče. Jak je ochotný na sobě pracovat a zlepšovat se.



Trénovat dospělý tým vás neláká?

Zatím ne. V Rejšicích jsem měl možnost si vyzkoušet v některých zápasech a trénincích pozici hlavního kouče a obrovským problémem tady je to, že hráči mají pracovní a rodinné povinnosti. A nejde tam všechno dělat na sto procent.



Teď ale pro vás přichází trenérská a životní změna, a sice přesun do Číny. Jak se to upeklo?

Bývalý kolega a kamarád Petr Huf dostal nabídku trénovat v čínské fotbalové akademii. A tento projekt čínských akademií pod českým trenérským vedením se po roce rozrůstá, takže šéfovi projektu dal na mě kontakt a plácli jsme si. Tuhle výzvu chci zkusit.

MAREK MAŇASVěk: 27 let

Bydliště: Mladá Boleslav

Sport: fotbal

Post: záložník, trenér mládeže

Hráčská kariéra: FK Mladá Boleslav, Kosmonosy, Turnov, Hlavice, Dobrovice, Rejšice.

Trenérská kariéra: mládež FK Mladá Boleslav



Proč vůbec Čína rozjíždí takový masivní projekt?

Oni chtějí podat kandidaturu na mistrovství světa na rok 2030 a mají velkou šanci, že pořadatelství dostanou. A již nyní pracují na výchově nových hráčů a celkovém rozvoji kopané.



Kolik českých akademií v Číně tedy je?

Zatím je to v rozvoji, takže nyní je tam asi pět akademií. Tři v okolí Šanghaje, jedna u mongolských hranic a další tři by se měly rozjet u Šanghaje a u Pekingu. Já zatím nevím, do jaké lokace mě umístí. Ale raději bych nějakou pětimilionovou vesnici u Šanghaje.



Vy tam jedete na jak dlouhou dobu?

Zatím mám podepsáno na dva roky, s tím, že je to rozdělené na cykly. Čtyři měsíce budu v Číně, dva měsíce v Čechách. Na první turnus letím na začátku září.



Čínsky umíte?

Ani slovo. Ale mám v plánu před odletem pár lekcí zvládnout.



To není problém?

Budu mít k ruce anglicko-čínského tlumočníka, kterého budu mít k dispozici na trénincích a při jednání s čínskými funkcionáři.



Kde se dá v Mladé Boleslavi naučit čínsky?

Mám kontakt na jednu paní, která čínštinu v Boleslavi vyučuje.



Jak složité je odletět pracovat do Číny?

Všechna doporučená očkování už mám za sebou. K získání víza je potřeba dost dokumentů, které je potřeba nechat také přeložit do angličtiny a čínštiny a ještě nechat ověřit.



Jaké máte zprávy o čínském fotbale?

Bude to typický asijský fotbal – pracovití, rychlostně vybavení, ale za Japonskem nebo Jižní Koreou jsou zatím o dva levely pozadu. Ale myslím, že tam bude velká kvantita hráčů a bude z čeho vybírat.