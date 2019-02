OBRAZEM Fotbalový Libušín stíhá na podzim jedna katastrofa za druhou. Po nedávné inzultaci rozhodčího a pokutě ve výši třiceti tisíc korun se o víkendu rozhodla divoká prasata, že Baník srazí ještě víc dolů. Ze soboty na neděli zničila místní hřiště. Radost ze sobotní výhry A týmu nad Novým Strašecím 5:0 se tak rychle vytratila.

Divočáci prolezli pod plotem a na hřišti napáchali takové škody, že se tady do konce podzimu hrát nedá. Béčko muselo požádat o přehození pořadatelství Stochov (úspěšně) a v neděli hrálo na jeho hřišti.

Áčku Libušína chybí doma jediný duel se Slaným. „Požádáme je o přehození pořadatelství. Pokud by nechtěli, nevím,“ pokrčil rameny předseda Baníku Petr Bartoš s tím, že hřiště místní brigádníci srovnají, ale i tak z něj bude oraniště.

V samotném duelu se Strašecím byl Libušín lepší. Strašecí mělo také kvalitu, ale spíš dopředu, vzadu má příliš okének a na ta doplatilo. Baník i bez několika hráčů včetně hvězdného Obradoviče (musel domů do Srbska) poslal do vedení krásně Pucholt, jehož ještě lépe vyslal do sóla Sejtarija.Tomu zápas vůbec vyšel, v závěru přidal sám dva góly. A protože se před utkáním vsadil s kapitánem Veselým o litránek, že udělá tři kanadské body, měl výbornou náladu. „U posledního gólu šel sám na bránu Křemen se Sejtarijou. Veselka na Křému řval, ať nepřihrává, ale ten ho neposlechl,“ usmál se Bartoš.Aspoň trochu dobré nálady nad slzavým libušínským údolím.