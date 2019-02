Nová jednička? Dost možná. Po odchodu zkušeného Dušana Melichárka se do osiřelé branky Zbrojovky tlačí odchovanec Pavel Halouska. Třiadvacetiletý gólman svádí o volný post pomyslný souboj s o rok mladším Jiřím Floderem.

Právě mezi nimi se nejspíš rozhodne. O brankáři zvenčí se na Srbské zatím nemluví. „Je to o nás. Vnímám to tak, že chytat bude ten lepší a rozhodne přístup k tréninku. Takhle to mám nastavené a je mi jedno, jestli dojde někdo třetí nebo ne. S Jirkou se znám již z dorostu. Jsme kamarádi a nikdy jsme spolu neměli žádný problém,“ okomentoval současnou situaci Halouska.

Ten se spolu s týmem teprve v pátek vrátil z týdenního soustředění na Maltě. Tam Zbrojovka ovládla všechny tři přípravné zápasy a obhájila triumf v zimní Tipsport lize. „Bylo to super. Organizátoři nám připravili skvělé podmínky a tréninkové i herní hřiště bylo skvělé. Hlavně jsme se konečně dostali na trávu a to je vždycky příjemná změna oproti umělce,“ pochvaloval si brněnský odchovanec.

Poslední den si Jihomoravané zpestřili návštěvou tamních měst Mdiny a Valletty. „Výlet jsem si užil. Do té doby jsme příliš prostoru na prohlídku ostrova neměli. Ve čtvrtek jsme se podívali po památkách a navíc si trochu odpočinuli. Bylo to zajímavé a ani návrat do Česka nebyl tak hrozný. Se zimou jsme počítali a před odjezdem dostali vitamíny na víc, abychom neonemocněli,“ přiblížil.

Brno v zimní přípravě



6 zápasů: 5 výher, 1 porážka

Skóre 17:8

Nejvyšší výhra: 5:2 proti Znojmu

Porážka: 1:4 proti Táborsku

Brankáři:

Pavel Halouska: 4 odchytaných zápasů/ 3 obdržených gólů

Jiří Floder: 3/ 5

Nyní Zbrojovku čeká ještě měsíc přípravy a závěrečná čtveřice přátelských duelů. Z dosavadních šesti přitom Zbrojovka nevyhrála pouze jediný, když padla s Táborskem 1:4. „S každým vítězstvím tým sílí. Víc si věříme a výkony jdou nahoru. Věřím, že až si vše sedne jak má, bude to dobré,“ vyhlásil.

Sám už výkonnostní vzestup cítí. „Myslím, že jsem se posunul hlavně mentálně. Díky odehraným minutám se dostávám víc do klidu. Lépe vím, co chci hrát a jak to udělat. V prvním utkání se Znojmem jsem dostal dva zbytečné góly kvůli chybám v komunikaci. Bavili jsme se o tom s trenérem gólmanů a vím, že se musím víc projevovat. Čím víc budu mluvit, tím méně práce mě čeká. To je hodně důležité a stále na tom pracujeme, protože se to nezlepší ze dne na den,“ uvedl.

Není na to ovšem sám. V obraně mu vypomáhají zkušené štíty Pavel Eismann s Petrem Pavlíkem. „Jsem rád, že tomu kluci zezadu šéfují. To mi dost pomáhá a v komunikaci jsme se zlepšili. Jinak na mě moc střel soupeři nevyslali. Stále se snažím přidávat další důležité pokyny a dál růst,“ zmínil brankář, jenž si zachytal i ve Znojmě a Prostějově.

Teď si pochvaluje, že se jeho mančaftu daří i na opačné straně hřiště. Na konci podzimu Brňany trápila koncovka. V přípravě naopak už soupeřům nasázeli sedmnáct branek. „Na zakončení samozřejmě pracujeme a je to znát. Nemůžu říct, že mi kluci na tréninku dají sto gólů ze sto střel, ale je dobré, že to v zápasech dokážou prodat. Snad to takhle půjde dál,“ zadoufal.

Druhou nejvyšší soutěž Jihomoravané zahájí až za měsíc. Víc než třicet dní je ještě čeká zimní příprava. „Tréninky gólmanů jsou teď náročnější než v sezoně. Pracujeme i na síle, před časem jsme zas pilovali kondici. Cvičení se mění, ale brankářský dril je stále stejný. Trenér většinou připravuje tréninky formou her, což je super pro kluky, co hrají v poli. Nemusí běhat po lese, ale všechno děláme na hřišti. To vidím jako velké plus,“ uzavřel Halouska.

JAROSLAV GALBA