Limberský však už nepiluje lajnu na levém kraji obrany, ale přesunul se do stoperské dvojice, kde vedle něho sbírají zkušenosti střídavě mladíci Jakub Teršl a Jindřich Sojka.

„Když jsem byl ve Viktorce v mládeži, bral jsem Davida jako vzor. Je to neskutečný zážitek s ním teď hrát. Zpočátku jsem se trochu styděl, ale teď už je to bez problémů,“ vyznal se po vítězném mači s Pískem (3:0) 25letý Jakub Teršl, který na hřišti vydržel do 71. minuty, pak ho střídal právě Sojka.

Za hvězdou, co zářila ve Spartě: Holub má dokonalý servis včetně piva na hřišti

To Limberský poctivě odmakal celý zápas, podal spolehlivý výkon, přestože soupeř z jihu Čech domažlickou obranu příliš neohrozil. „Jak jste viděli, tak pořád stíhám,“ usmíval se. „Fotbal mě pořád baví. Užívám si to, je tady skvělá parta,“ doplnil čerstvě 39letý fotbalista.

Hektický týden

Když bylo potřeba, na hřišti zvýšil hlas, aby dirigoval spoluhráče. V několika běžeckých soubojích potvrdil, že i rychlostí na mladíky stačí, i když jak sám říká, přibral: „Mám o dvě tři kila víc, než když jsem končil v lize.“

Jeho kvality uznali i v táboře soupeře. „Je to motivace zahrát si proti takovému borci, zajímavá zkušenost,“ vysekl mu poklonu písecký Lukáš Valenta, který nastoupil do druhé půle a hrál právě na Limberského. „I když už je to starší pán, pořád má vysokou kvalitu,“ doplnil 26letý útočník Písku.

Limberský měl za sebou hektický týden. V úterý byl jako spolukomentátor ve studiu Ligy mistrů při zápase plzeňské Viktorie v Mnichově, ve čtvrtek oslavil 39. narozeniny a o den později přinesla média zprávu o tom, že čelí obvinění z vydírání a může jít do vězení.

Hrozí mu tentokrát basa? Mistr průšvihů Limberský byl obviněn z vydírání

Opravdovou Ligu mistrů už teď sleduje Limberský jen zpovzdálí. Viktoriánům drží palce, ale nohy ho rozhodně nesvrbí. „Kdyby mi bylo o deset let méně, tak bych si troufl. Teď už ne,“ uznal.

Občas někdo nadává

On sám teď bývá velkou atrakcí při zápasech Domažlic v České fotbalové lize, přestože v dobách největší slávy budil na hřištích soupeřů kolikrát vlnu nevole. Ve třetí lize je zatím pohoda.

„Čekal jsem to horší,“ přiznal Limberský. „Občas se najdou jednotlivci, kteří něco zařvou, ale nic sborového, jako jsem byl zvyklý třeba na Spartě nebo na Slavii,“ doplnil zkušený fotbalista.

Hned po rozhovoru skočil do auta a uháněl do Plzně, aby stihl část zápasu svojí milované Viktorie Plzeň s Mladou Boleslaví. I ta mu vítězstvím 2:0 udělala radost.

Za hvězdou Slavie: Piták má bříško, ale dál září. Co o něm říkají fanoušci?

On ji zase pro změnu rozdává v Domažlicích. „Jsme všichni šťastní, je pro nás pocta, že David hraje tady,“ říkal fanoušek Martin, který má na levém předloktí vytetováno DL8. „Já jsem mu vždycky fandil, je to skvělý fotbalista. A beru ho i jako člověka se vším všudy,“ doplnil.

„Je fajn, že tady hrajou takoví fotbalisti jako David, zvedá se kvalita třetí ligy a mladí se mají od koho učit. Ráda,“ dodala maminka jednoho z fotbalistů Písku.