Letošní ročník dohrálo v obou soutěžích osmnáct týmů. Stejný počet by se jich měl představit také v další sezoně.

Svoji účast ukončili Kentauři, naopak se po jarním odstoupení do druhé ligy vrací Akademici. „Proto jsme si říkali, že by v obou ligách působilo po devíti týmech. Především první liga, kde by dva celky ubyly, by se tím zkvalitnila. Zatím je to ale pouze pracovní verze,“ zdůrazňuje Němec.

A jak by to v praxi vypadalo? Obě ligy by odehrály základní dvoukolovou část, tedy porci šestnácti zápasů pro každé mužstvo.

Poté by však nově následovala nadstavba, která by měla obě soutěže zatraktivnit. „V první lize by jednokolově hrála o titul nejlepší pětice. Slibujeme si od toho, že by se bojovalo až do posledního kola. Přece jenom se ještě bude hrát o dvanáct bodů pro každé mužstvo, což může s pořadím hodně zamíchat,“ naznačuje.

Zbylé čtyři mančafty první ligy by v nadstavbě hrály, taktéž jednokolově, o záchranu. „Celek, který se umístí na šesté příčce, bude moci slavit záchranu. Naopak mužstvo na poslední, deváté příčce čeká přímý sestup. V první lize jej pak nahradí vítězný celek ligy druhé,“ sděluje.

Další systém postupů a sestupů mezi oběma ligami se bude podobat našim nejvyšším fotbalovým soutěžím. „Týmy na konečném sedmém a osmém místě první ligy by hrály baráž proti mužstvům na druhém a třetím místě ligy druhé. Právě je baráž je největším otazníkem,“ doplňuje.

Podobný formát bude mít také druhá liga, s jedinou drobnou změnou. O postup o patro výš si to rozdá pouze nejlepší čtveřice po základní části.

„Poslední z tohoto kvarteta bude mít smůlu. Opět by to ale mělo být zatraktivnění celé soutěže. Postoupit sice může jen jeden celek, ale třeba také tři. To samé, v obráceném gardu, se samozřejmě týká i první ligy,“ říká si.

Pracovní verze zatraktivnění Žďárské ligy malé kopané by paradoxně mohla vzít za své, pokud by se do ní přihlásily ještě nové mančafty.

Původní termín přihlášek byl do konce června. „Nakonec jsme termín posunuli na konec července. Do této doby se ještě mohou mužstva přihlašovat. Losování nového ročníku přijde na řadu jedenadvacátého srpna. Zahájit další ročník pak chceme hned první zářijovou sobotu,“ plánuje.

Martin Němec se také ještě v krátkosti ohlédl za uplynulým ročníkem.

Především za jarní částí, kterou výrazně ovlivnil vyhlášený nouzový stav. „Letošní jaro bylo určitě hektičtější než v předešlých letech. Nakonec jsme se rozhodli ročník dohrát, šli jsme ale do obrovského rizika. V některém z mančaftů se mohlo něco stát a kdo ví, jak by to dopadlo,“ uvědomuje si.

Na druhou stranu Žďárská liga na jaře „vydělala“ na absenci mistrovských zápasů velkého fotbalu. „Od všech byla cítit velká chuť do fotbalu. Kvalita celků se díky účasti mnoha fotbalistů rapidně zvedla, to bylo dobře vidět na úrovni zápasů,“ těší jej.

Triumf Benjaminu v první lize považuje za zasloužený. „Kvalitu ale měla celá první šestka. To se projevilo hlavně na jaře, kdy skoro všechny týmy posílily. Třeba poslední Radox se vytáhl až na sedmou příčku,“ dodal Němec.