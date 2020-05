Před časem jsme čtenáře informovali o tom, že pořadatelé již 34. ročníku ligy řeší několik možných variant dohrání této sezony.Tu nejkrajnější, tedy anulování celého ročníku, si však nikdo nechtěl připustit. „V podstatě nakonec byly jen dvě možnosti. Ta první, nejideálnější, se neměnila, tedy zkusit ročník dohrát do konce června. Ta druhá znamenala vyčkat a soutěž dohrávat v podzimních měsících. To už by ale znamenalo změny pro další sezonu,“ vysvětloval Němec.

Klíčové slovo nakonec musela dodat česká vláda. Vzhledem k jejím postupně se uvolňujícím nařízením se pod Santiniho Zelenou horou rozhodli – rozehraný ročník se dohraje ještě před letními prázdninami. „Kromě jednoho jsme od všech klubů v obou ligách nezaznamenali negativní reakci. Ale právě tato byla ještě zkraje května, kdy byla situace úplně jiná,“ potvrdil člen štábu Žďárské ligy.

Úvodní jarní kolo se tak ve sportovním areálu při 2. Základní škole ve Žďáře nad Sázavou odehraje tuto sobotu. Soutěž tak paradoxně zahájí své boje ještě dříve, než třeba nejvyšší fotbalová soutěž v Česku. „První kolo odehrajeme ještě v nějakém přísnějším režimu. Kluby dostaly podrobnější informace o tom, jak se v areálu chovat dle aktuálního stavu. Zatím tedy jedeme bez šaten a sprch,“ nastínil.

Dále by se mělo pravidelně hrát každou sobotu až do 27. června, kdy by měly obě soutěže pro letošek skončit.

Už druhé jarní kolo by mělo být pro hráče i rozhodčí mnohem příjemnější. „S optimismem vzhlížíme k pětadvacátému květnu. Od toho dne je příslib, že budou moci být akce do pět stovek lidí a už by se venku mohli odložit i roušky. To také výrazně ovlivnilo rozhodnutí členů štábu k dohraní ještě teď na jaře,“ přiznal.

Současně věří, že tohoto rozhodnutí nebudou litovat. „Myslíme si, že hromada hráčů už je na jakoukoliv sportovní aktivitu a zejména fotbal správně nažhavená. Nějaká přípravná utkání ve velkém fotbale se chystají, ale mistrák je mistrák,“ dodal Němec.

Program 7. kola (sobota 23. května): 1. liga: Dipar – BKS (8.00), Dipar – Kozel Team (9.00), BKS – Benjamin (10.00), Alko – Kouzel Team (11.00), Sosáci – Benjamin (12.00), Alko – Kentauři (13.00), Sosáci – Autobus club (14.00), La Bomba – Svratka (14.00), Autobus club – La Bomba (15.00), Svratka – Kentauři (15.00).2. liga: Akademici – Žabanti (8.00), Akademici – Orel (9.00), Buldok – Žabanti (10.00), Světnov – Orel (11.00), Here for Beer – Buldok (12.00), Trump – Křižánky (12.00), Křižánky – Světnov (13.00), Trump – Here for Beer (13.00, vše hřiště 2. ZŠ).