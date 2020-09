Osmnáct přihlášených mužstev je přesně na polovic rozděleno do dvou lig. „Po odehrání základní dvoukolové části se obě soutěže rozdělí na dvě skupiny,“ řekl člen řídícího štábu ligy Martin Němec.

V první lize si to nejlepší pětice ještě jednou rozdá o titul. To samé čeká také na mančafty na šestém až devátém místě. Šestý celek konečného pořadí si zajistí záchranu, poslední zamíří o patro níž.

Celky na sedmém a osmém místě čeká baráž. „Prakticky totéž se odehraje i ve druhé lize. O možnost postupu do první ligy ovšem bude bojovat nejlepší čtyřka,“ dodal Němec.

Program 1. kola (sobota 5. září):

1. LIGA: Mičego Svratka – Benjamin (8.00), Žabanti – BKS (8.00), Benjamin – Radox (9.00), Sosáci – BKS (9.00), Mičego Svratka – Radox (10.00), Žabanti – Sosáci (10.00), Dipar – Alko (11.00), Alko – Kozel Team (12.00), Dipar – Kozel Team (13.00).



2. LIGA: Here for beer – La Bomba (8.00), La Bomba – Křižánky (9.00), Here for beer – Křižánky (10.00), Orel - Trump (11.00), Autobus – Světnov (11.00), Trump – Buldok (12.00), Akademici – Světnov (12.00), Orel – Buldok (13.00), Autobus – Akademici (13.00, vše areál 2. ZŠ Žďár n. S.).