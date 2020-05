V podstatě už od následujícího pondělí by se mohla oblíbená soutěž ve městě pod Santiniho Zelenou horou znovu rozjet. Jelikož se ale zápasy obou lig odehrávají po sobotách na hřištích v areálu jedné ze žďárských základních škol, je nutná i domluva s vedením školy. „Zatím čekáme na jejich vyjádření, zda bychom mohli do areálu vstupovat dříve, než se znovu rozjede provoz školy,“ potvrzuje Němec.

Druhým dechem dodává argumenty, které ve štábu ligy zvažují. „Ročník bychom rádi dohráli do konce června. Bylo by hotovo, nemuseli bychom přemýšlet, co a jak s rozjetou soutěží. Proti hovoří všechny organizační a hygienické náležitosti. Aby se do areálu nedostalo více než sto osob, střídání mančaftů, nutná dezinfekce míčů, nebo zázemí pro rozhodčí. A to jsem určitě nezmínil všechno. Je toho docela dost a nikdo neví, jak bude všechno fungovat.“

Důležitou roli při rozhodování budou hrát také stanoviska a názory jednotlivých klubů. „Nemá cenu něco rozhodnout, když s tím pak polovina mančaftů nebude souhlasit. Rozhodně nic nechceme lámat přes koleno. Jeden tým už nám napsal, že než dělat šaškárnu, tak raději ročník přerušit a dohrát jej na podzim,“ popisuje.

Důvody jsou prý jasné. „Drtivá většina hráčů si jde zahrát s kamarády, pobavit se a pak chvíli posedět u piva. Je to pro ně svým způsobem společenská zábava, nechtějí se hned po utkání rychle rozprchnout.“

K definitivnímu rozhodnutí přitom prý už nebylo daleko. „To bylo v okamžiku, kdy to vypadalo, že rozvolnění přijde až 8. června. Počítali jsme tak, že ročník dohrajeme na podzim. S vyhlášením uvolnění nouzového stavu jsme ale ve štábu začali řešit, zda by nestálo za to, dohrát zbývajících šest kol už teď,“ tvrdí.

Nejpozději 16. května ale bude jasno. „Je nás v řídícím štábu deset, co člověk, to jiný názor. Abychom obě soutěže stihli dohrát do konce června, musí se začít nejpozději v sobotu 30. května. To znamená, že klubům musíme dva týdny dopředu říci, jak to tedy bude,“ nastiňuje Martin Němec.