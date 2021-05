Hned dvojí radost musel mít v sobotu předseda fotbalového klubu SK Pernštejn Nedvědice Pavel Vejrosta. Vedle toho, že přesně v tento den oslavil své šedesáté narozeniny, obdržel také z rukou předsedy Okresního fotbalového svazu (OFS) Žďár nad Sázavou cenu Karla Zlonického za přínos pro rozvoj fotbalu na okrese. „Byl to pro mě trošku šok, ale nebudu zastírat, že mě to samozřejmě potěšilo,“ usmíval se nedvědický jubilant.

Ten neskrýval, že jej jeho kolegové z vedení nedvědického oddílu příjemně překvapili. „Už jen to, že pro mě na hřišti uspořádali menší oslavu, bylo příjemné. Vedle členů výboru tam bylo hodně mých bývalých spoluhráčů, ale třeba také naši současní dorostenci,“ popisoval.

Skutečnost, že se mu dostane ocenění z rukou předsedy okresního svazu, před ním ale všichni dokonale utajili. „V tu chvíli to pro mě byl doslova šok. Trošku se mi rozklepala kolena a ani jsem si pro cenu nechtěl jít,“ přiznal své pohnutí.

Punc významu celé akce dodala také účast z nejvyšších pater krajského svazu. „To že přijel nový předseda krajského svazu Radek Zima, spolu s jeho dlouholetým předchůdcem Mírou Vrzáčkem, mi taktéž udělalo radost. Stejně jako převzít cenu od předsedy OFS Jaroslava Beneše,“ komentoval.

Převzetí ceny Karla Zlonického má ovšem pro předsedu SK Pernštejn ještě jeden rozměr. „S panem Zlonickým jsem se osobně znal, pomáhal mi třeba při prvním vydání almanachu o historii kopané v Nedvědici. Za to, co pro fotbal na žďárském okrese dělal, jsem si jej moc vážil,“ dodal Vejrosta.

Poklonu za dosavadní práci, kterou sobotní oslavenec pro fotbal vykonal, mu vysekl rovněž předseda okresního svazu. „Pavel Vejrosta si ocenění zaslouží za to, jak dlouhá léta nezištně pracuje pro fotbal. Především pokud jde o mládež Nedvědice, kde se mu podařilo vychovat spousty hráčů. Lidí jako je on, srdcařů, není mnoho, navíc teď jich bude potřeba ještě o to více,“ ocenil Jaroslav Beneš.