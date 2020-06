Ani ve čtvrtém jarním kole Žďárské ligy malé kopané se fotbalisté Mičega Svratky nedočkali letošního premiérového bodového zisku.

Nutno ovšem dodat, že v desátém kole první ligy měli velice složitou úlohu. Kozel Team i Sosáci totiž patří k tomu lepšímu, co soutěž nabízí.

Vzájemný duel Sosáků s Kozly pak skončil vítězstvím 3:1 prvně jmenovaného. Tento výsledek posunul šance Kozel Teamu na celkový triumf do říše teorie. „Sosáci opět potvrdili své kvality. Vždyť na jaře zdolali druhé BKS a remizovali s vedoucím Benjaminem,“ připomněl člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Zajímavou přestřelku nabídl souboj Kentaurů s Radoxem. K vidění bylo devět branek, o své výhře 5:4 Kentauři rozhodli v poslední minutě. „To se naplnilo známe fotbalové pořekadlo nedáš dostaneš,“ usmál se.

V předposledním kole první ligy bude jasným tahákem souboj vedoucího Benjaminu s třetími Kozlíky. „V případě výhry se lídr tabulky výrazně přiblíží ke svému jubilejnímu desátému titulu v lize,“ potvrdil.

Jedno kolo před koncem už je známý vítěz druhé ligy.

Po zaváhání svých pronásledovatelů si zajistili výhru v této lize Žabanti. „V posledním kole už se tak bude hrát pouze o další umístění na pomyslné bedně,“ podotkl člen řídícího štábu.

Po velké stíhací jízdě se ještě může do první trojky, v případě souhry výsledků ostatních týmů, dostat Světnov. Jeho konkurenty budou týmy dosud druhého Orla a třetích Křižánek.

V každém případě čeká druhou ligu v sobotu závěrečná sedmička zápasů tohoto ročníku.

1. LIGA

Výsledky 10. kola: Dipar – Benjamin 2:4, Radox – BKS 2:11, Benjamin – La Bomba 7:0, BKS – Kentauři 6:0, Dipar – La Bomba 8:0, Radox – Kentauři 4:5, Sosáci – Kozel Team 3:1, Kozel Team – Svratka 4:1, Sosáci – Svratka 3:1.

1. Benjamin 16 14 1 1 85:30 43

2. BKS 16 13 0 3 95:38 39

3. Kozel Team 16 12 0 4 67:31 36

4. Dipar 18 11 1 6 63:48 34

5. Alko 16 9 1 6 61:35 28

6. Sosáci 18 7 4 7 57:44 25

7. Svratka 18 5 0 13 47:79 15

8. La Bomba 16 4 3 9 26:74 15

9. Kentauři 18 3 4 11 36:68 13

10. Radox 16 3 1 12 54:93 10

11. Autobus 16 1 5 10 40:91 8

Nejlepší střelci: 32 – D. Havlík (Benjamin), 24 – L. Krbálek (Dipar), 19 – B. Sláma (BKS), 18 – M. Bureš (BKS).

2. LIGA

Výsledky 9. kola: Orel – Světnov 2:4, Orel – Here for beer 1:1, Světnov –Here for beer 5:2, Žabanti – Trump 4:3, Křižánky- Buldok 1:4, Žabanti – Buldok 5:2, Křižánky – Trump 1:4.

1. Žabanti 18 12 3 3 60:37 39

2. Orel 18 10 1 7 52:36 31

3. Křižánky 18 9 0 9 47:51 27

4. Světnov 18 8 2 8 57:53 26

5. Buldok 18 7 2 9 45:51 23

6. Here for beer 18 6 2 10 46:52 20

7. Trump 18 5 2 11 41:64 17

Nejlepší střelci: 17 – J. Pálka (Světnov), 12 – A. Stejskal (Here for beer), D. Staněk (Žabanti), 10 – O. Šír (Křižánky).

Program dalšího kola (sobota 20. června, areál 2. ZŠ Žďár n. S.):

1. liga: Autobus – BKS (8.00), BKS – Svratka (9.00), Autobus – Svratka (10.00), Benjamin – Kozel Team (11.00), Radox – Alko (11.00), Kozel Team – Kentauři (12.00), Alko – La Bomba (12.00), Benjamin – Kentauři (13.00), Radox – La Bomba (13.00).

2. liga: Křižánky – Orel (8.00), Buldok – Here for beer (8.00), Žabanti – Orel (9.00), Here for beer – Trump (9.00), Žabanti – Křižánky (10.00), Buldok – Světnov (10.00), Světnov – Trump (11.00).