Stejně jako letos, i před rokem byl Křižanov na čele tabulky okresního přeboru. Předchozí sezona se ovšem nedohrála. Hrozí podobný scénář také v tomto ročníku?

Fotbalistům Rozsoch (v bílých dresech) patří po odehraných deseti kolech letošního ročníku okresního přeboru čtvrtá příčka. | Foto: archiv Deníku

Byla by to pro ně pořádná porce smůly. Před půldruhým rokem vhodně doplnili kádr, s nímž si troufali útočit na návrat do krajských soutěží na Vysočině. Před rokem k tomu měli fotbalisté Křižanova slušně našlápnuto, když s jednobodovým náskokem vedli tabulku přeboru.