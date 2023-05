V prvním jarním kole Žďárské ligy malé kopané došlo k velkému překvapení na úkor jednoho ze spolufavoritů na titul.

Šestým kolem se poslední dubnovou sobotu rozběhla jarní část letošního ročníku Žďárské ligy malé kopané. | Foto: Zdeněk Smejkal

Týmu BKS nechal v 6. kole první ligy překvapivě všechny body houževnatě hrajícímu celku Here for Beer. Naopak další aspiranti na titul, Benjamin a Alko, stoprocentně bodovali.

BKS tím v tabulce klesl na třetí příčku. „Toto trio si to ale rozdá nadcházející sobotu ve vzájemných zápasech. Sedmé kolo už o ambicích jednotlivých týmů na titul může značně napovědět," komentoval člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Bodově naprázdno vyšli z šestého kola dva týmy, Radox a La Bomba. Ta se tak propadla na poslední místo a Radox vypadl z postupující pětky do hry o titul.

Fotbalisté Meziříčí se skalpem lídra vrátili do hry. Vrchovině dál chybí střelec

Druhá liga má stále stejného lídra. Tím zůstávají Žabanti, kteří nabídli možnost Orlu se na ně bodově na ně dotáhnout. „To se však nestalo a tak rozdíl mezi prvním a druhým celkem zůstává stále dvoubodový," dodal Němec.

Hned v dalším kole na sebe vedoucí dvojice druhé ligy narazí ve vzájemném utkání.

ŽĎÁRSKÁ LIGA MALÉ KOPANÉ - 6. KOLO

I. LIGA: Radox – Alko 1:4, Here for beer – Sosáci 2:5, Radox – Svratka 5:7, Here for beer – BKS 4:1, Alko – Svratka 4:2, Sosáci – BKS 2:5, Benjamin – La Bomba 3:0, Benjamin – Dipar 8:1, La Bomba – Dipar cf 2:4.



TABULKA

1. Benjamin 12 11 1 0 72:19 34

2. Alko 12 9 2 1 52:23 29

3. BKS 12 9 0 3 44:27 27

4. Sosáci 12 4 3 5 45:31 15

5. Here for beer 12 4 1 7 33:57 13

6. Dipar 12 4 0 8 35:46 12

7. Radox 12 3 2 7 30:52 11

8. Svratka 12 2 2 8 29:53 8

9. La Bomba 12 1 3 8 16:48 6



II. LIGA: Orel – Bažanti 2:2, Autobus – Žabanti 2:2, Bažanti – Trump 0:2, Žabanti – Akademici 2:1, Orel – Trump 3:1, Autobus – Akademici 0:5.



TABULKA

1. Žabanti 12 7 4 1 38:22 25

2. Orel 12 7 2 3 50:25 23

3. Akademici 12 5 2 5 33:29 17

4. Bažanti 12 4 3 5 33:23 15

5. Trump 12 3 2 7 19:46 11

6. Autobus 12 3 1 8 26:54 10