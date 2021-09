Kolo plné překvapení a nerozhodných výsledků. Tak by se ve stručnosti dalo nazvat v pořadí třetí dějství 36. ročníku Žďárské ligy malé kopané.

Všechny týmy bodovaly, až na jedinou výjimku. „Pouze Alku se to nepodařilo, přesto je stále na třetím místě tabulky. Tak vyrovnaná je zatím nejvyšší soutěž,“ sdělil člen řídícího štábu Žďárské ligy Martin Němec.

Bodovaly především týmy ze druhé poloviny tabulky, čímž se přiblížily na dohled špičce ligy. „Zajímavostí je spousta remíz, vždyť nerozhodně skončilo hned pět z devíti zápasů,“ všiml si.

Ve druhé lize zůstává i nadále suverénní celek Here for beer. Bodově jej ovšem dostihla mužstva Akademiků a La Bomby. „Prvně jmenovaní ovšem mají zápas k dobru. V každém případě si tato trojice buduje solidní náskok do případné nadstavby,“ připomněl Němec.

Následujícím čtvrtým kolem, které bude na programu poslední zářijovou sobotu, uzavřou obě soutěže Žďárské ligy polovinu své základní části.

1. LIGA

Výsledky 3. kola: Svratka – Radox 3:3, Kozel Team – Sosáci 1:1, Svratka – Alko 5:2, Kozel Team – Žabanti 0:0, Alko – Radox 2:5, Sosáci – Žabanti 0:1, Dipar – BKS 3:3, Dipar – Benjamin 3:2, Benjamin – BKS 3:3.



1. BKS 6 3 2 1 30:17 11

2. Radox 6 3 2 1 24:23 11

3. Alko 6 3 0 3 21:18 9

4. Svratka 6 2 2 2 20:18 8

5. Sosáci 6 2 2 2 15:13 8

6. Žabanti 6 2 2 2 11:18 8

7. Benjamin 6 2 1 3 17:20 7

8. Dipar 6 2 1 3 14:21 7

9. Kozel Team 6 1 2 3 10:14 5



Nejlepší střelci 1. ligy

13 – Petr Štěpánek (Radox), Jiří Veselský (BKS)

8 – Martin Bureš (BKS), Dominik Havlík (Benjamin)

7 - Tomáš Jambor (Radox), Lubor Buřval (Dipar).

2. LIGA

Výsledky 3. kola: Here for beer – Světnov odloženo, Autobus – Akademici 1:3, Here for beer - Orel 4:1, Autobus – Bažanti 5:1, Orel – Světnov 5:0, Bažanti - Akademici 1:3, La Bomba – Buldok 4:1, La Bomba – Trump 5:0, Buldok – Trump 5:0.



1. Here for beer 5 5 0 0 27:4 15

2. Akademici 6 5 0 1 27:10 15

3. La Bomba 6 5 0 1 22:10 15

4. Orel 6 2 1 3 13:13 7

5. Bažanti 6 2 1 3 14:17 7

6. Autobus 6 2 1 3 13:20 7

7. Světnov 5 2 0 3 14:19 6

8. Buldok 6 1 1 4 13:21 4

9. Trump 6 0 0 6 3:32 0



Nejlepší střelci 2. ligy

8 – Petr Beneš (La Bomba)

7 - Dominik Malicki (Akademici), Zdeněk Blaha (Akademici)

6 – Ondřej Kadera (Here for beer).