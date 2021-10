Sobotním čtvrtým kolem se uzavřela první polovina základní části. V elitní soutěži si vedení udržuje tým BKS, hned v těsném závěsu za ním je ovšem překvapení podzimu, mužstvo Radoxu.

„Právě tyto dva týmy si to v posledním podzimním kole rozdají v přímém souboji o to, kdo přezimuje na prvním místě,“ sdělil člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Z posledního místa po druhém kole se už na bronzovou příčku vyhoupl celek Diparu. Ten i v uplynulém kole potvrdil svoji stoupající formu.

Také ve druhé lize dojde v posledním kole k přímému souboji o vedoucí pozici. „Střetnou se dvě vedoucí mužstva, La Bomba vyzve Here for Beer. Ve hře jsou ještě Akademici, kterým patří třetí příčka jen vinou horšího skóre,“ dodal Němec.

1. LIGA

Výsledky 4. kola: Svratka – BKS 2:6, Kozel Team – Radox 0:5, Sosáci – BKS 0:1, Benjamin – Radox 0:0, Svratka – Sosáci 2:6, Kozel Team – Benjamin 0:5, Dipar – Alko 7:5, Dipar – Žabanti 7:1, Alko – Žabanti 9:1.



1. BKS 8 5 2 1 37:19 17

2. Radox 8 4 3 1 29:23 15

3. Dipar 8 4 1 3 28:27 13

4. Alko 8 4 0 4 35:26 12

5. Sosáci 8 3 2 3 21:16 11

6. Benjamin 8 3 2 3 22:20 11

7. Svratka 8 2 2 4 24:30 8

8. Žabanti 8 2 2 4 13:34 8

9. Kozel Team 8 1 2 5 10:24 5



Nejlepší střelci 1. ligy

16 - Jiří Veselský (BKS), 13 – Petr Štěpánek (Radox), 10 - Lubor Buřval (Dipar), 8 – Martin Bureš (BKS), Dominik Havlík (Benjamin), 7 – Tomáš Jambor (Radox), Dominik Musil (Alko).

2. LIGA

Výsledky 3. kola: Here for beer – Akademici 5:5, Autobus – Orel 7:2, Buldok - Akademici 0:5, Autobus – Trump 7:0, Here for beer – Buldok 5:0, Orel - Trump 4:1, La Bomba – Světnov 6:2, Bažanti – Světnov 2:3, La Bomba – Bažanti 5:2.



1. La Bomba 8 7 0 1 33:14 21

2. Here for Beer 7 6 1 0 37:9 19

3. Akademici 8 6 1 1 37:15 19

4. Autobus 8 4 1 3 27:22 13

5. Orel 8 3 1 4 19:21 10

6. Světnov 7 3 0 4 19:27 9

7. Bažanti 8 2 1 5 18:25 7

8. Buldok 8 1 1 6 13:31 4

9. Trump 8 0 0 8 4:43 0



Nejlepší střelci 2. ligy

13 – Petr Beneš (La Bomba), 11 – Josef Bojda (Autobus), 9 – Michal Hanák (Autobus), 8 - Zdeněk Blaha (Akademici).