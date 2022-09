„Zdatně sekundovat jim bude rozhodně chtít i tým Alka, který se po výhře a nerozhodném výsledku usadil na třetím místě,“ komentoval výsledky favoritů člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Po jedné výhře si připsaly celky Diparu a také nováček nejvyšší soutěže Here for beer. Ten současně naplno poznal kvality favorizovaného Benjaminu, od nějž inkasoval tvrdý direkt v podobě prohry 2:11.

Dva nerozhodné výsledky si připsali Sosáci, jeden bod, ačkoliv ani jednou neskórovala, brala La Bomba. „Bodově naprázdno vyšla Svratka a především Radox, který schytal dva debakly,“ poznamenal.

KANONÝR DENÍKU: Savi předvedl úchvatný střelecký koncert, kterým zničil Slovan

Že to s návratem zpět do ligy první myslí Žabanti vážně, naznačili hned v prvním kole. „Dvakrát zvítězili, navíc v obou případech proti potencionálním soupeřům v boji o postup,“ sdělil Němec.

Solidní čtyři body uhrály zkraje sezony týmy Orlů a Bažantů a díky tomu jsou také v těsném závěsu za vedoucím celkem tabulky.

Naproti tomu se nedařilo mužstvům Autobus a Trump, které vyšly naprázdno. Druzí jmenovaní, podobně jako v první lize Radox, navrch shodně dvakrát s nepříjemným výpraskem.

ŽĎÁRSKÁ LIGA MALÉ KOPANÉ - 1. KOLO

1. LIGA

1. kolo: Radox – Here for beer 0:10, BKS – Dipar 3:1, Radox – Benjamin 0:7, Svratka – BKS 2:3, Here for beer – Benjamin 2:11, Svratka – Dipar 1:4, Alko – Sosáci 1:1, Sosáci – La Bomba 0:0, Alko – La Bomba 4:0.



1. Benjamin 2 2 0 0 18:2 6

2. BKS 2 2 0 0 6:3 6

3. Alko 2 1 1 0 5:14

4. Here for beer 2 1 0 1 12:11 3

5. Dipar 2 1 0 1 5:4 3

6. Sosáci 2 0 2 0 1:1 2

7. La Bomba 2 0 1 1 0:4 1

8. Svratka 2 0 0 2 3:7 0

9. Radox 2 0 0 2 0:17 0



2. LIGA

1. kolo: Orel – Bažanti 4:4, Autobus club – Žabanti 1:9, Bažanti – Trump 9:1, Žabanti – Akademici 3:2, Orel – Trump 10:1, Autobus – Akademici 3:4.



1. Žabanti 2 2 0 0 12:3 6

2. Orel 2 1 1 0 14:5 4

3. Bažanti 2 1 1 0 13:5 4

4. Akademici 2 1 0 1 6:6 3

5. Autobus Club 2 0 0 2 4:13 0

6. Trump 2 0 0 2 2:19 0