Celek Diparu uhrál jen jediný bod a v tabulce klesl o dvě příčky. "Po podzimu druhý Radox dokonce dvakrát těsně prohrál a už je na hranici vypadnutí z první pětky, která bude hrát v nadstavbě o titul," komentoval člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Nejlepší sedmička elitní soutěže už se v tabulce výrazně oddělila od posledních dvou týmů, kterým je již jistě předurčena skupina o záchranu, kde se ale očekává také tuhý boj.

Senzační zpráva! V Náměšti se od podzimu zřejmě bude hrát třetí fotbalová liga

Ve druhé lize se žádné překvapení nekonalo. "První trojice je již jistá a v posledním kole se bude hrát jen o co nejvýhodnější postavení před nadstavbovou částí," poznamenal Němec.

Malá kopaná si dá nyní ve Žďáře již tradičně pauzu, protože zde bude pouťový víkend. Žďárská liga bude pokračovat posledním kolem základní části v sobotu 21. května, které už určí pořadí a tím i nasazení do jednotlivých skupin nadstavby. Ta je v tomto formátu i s baráží novinkou v soutěži.

1. LIGA

7. kolo: Svratka – Radox 2:1, Kozel Team – Sosáci 3:6, Svratka – Alko 1:5, Kozel Team – Žabanti 6:4, Alko – Radox 1:0, Sosáci – Žabanti 7:0, Dipar – BKS 3:3, Dipar – Benjamin 0:4, Benjamin – BKS 2:2.



1. BKS 14 7 5 2 61:33 26

2. Benjamin 14 7 3 4 50:27 24

3. Alko 14 7 2 5 49:38 23

4. Dipar 14 7 2 5 49:43 23

5. Radox 14 6 3 5 40:40 21

6. Kozel Team 14 6 2 6 38:41 20

7. Sosáci 14 5 3 6 40:34 18

8. Svratka 14 3 2 9 33:58 11

9. Žabanti 14 3 2 9 27:73 11



2. LIGA

7. kolo: Here for beer – Světnov 9:2, Autobus – Akademici 2:5, Here for beer - Orel 4:2, Autobus – Bažanti 6:1, Orel – Světnov 6:2, Bažanti - Akademici 1:4, La Bomba – Trump 10:1.



1. Here for beer 14 12 1 1 67:21 37

2. La Bomba 14 12 1 1 61:19 37

3. Akademici 14 11 2 1 70:23 35

4. Orel 14 6 1 7 57:36 19

5. Autobus 14 6 1 7 48:46 19

6. Světnov 14 6 0 8 50:57 18

7. Bažanti 14 3 1 10 24:66 10

8. Trump 14 1 0 13 15:84 3