Premiérového bodu v ročníku se až na čtvrtý pokus dočkal Radox. Také ve druhé lize je už jen jediný tým, který zatím vše vyhrál. Tím jsou Žabanti, na něž však dotírají Akademici.

První výhru zaznamenal mančaft FC Trump, naopak bez bodu dál zůstává překvapivě Autobus club. „V sobotu, bude se tradičně hrát od 8.00, už začnou podzimní odvety, které mohou opět trochu zamíchat s pořadím,“ dodal Němec.

ŽĎÁRSKÁ LIGA MALÉ KOPANÉ

1. LIGA

2. kolo: Radox – Alko 2:4, Here for beer – Sosáci 1:12, Radox – Svratka 3:3, Here for beer – BKS 1:5, Alko – Svratka 2:2, Sosáci – BKS 0:2, Benjamin – La Bomba 1:1, Benjamin – Dipar 6:4, La Bomba – Dipar 1:12.



TABULKA

1. BKS 4 4 0 0 13:4 12

2. Benjamin 4 3 1 0 25:7 10

3. Alko 4 2 2 0 11:5 8

4. Dipar 4 2 0 2 21:11 6

5. Sosáci 4 1 2 1 13:4 5

6. Here for beer 4 1 0 3 14:28 3

7. Svratka 4 0 2 2 8:12 2

8. La Bomba 4 0 2 2 2:17 2

9. Radox 4 0 1 3 5:24 1



2. LIGA

2. kolo: Orel – Akademici 3:4, Bažanti – Autobus 5:0, Bažanti– Akademici 1:2, Trump – Žabanti 1:2, Orel – Žabanti 2:6, Trump-Autobus 3:2.



TABULKA

1. Žabanti 4 4 0 0 20:6 12

2. Akademici 4 3 0 1 12:10 9

3. Bažanti 4 2 1 1 19:7 7

4. Orel 4 1 1 2 19:15 4

5. Trump 4 1 0 3 6:23 3

6. Autobus 4 0 0 4 6:21 0