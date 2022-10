„Stále však je o co hrát. Konkrétně o první pětku, která si to v nadstavbě rozdá o titul," prozradil člen řídícího štábu soutěže Martin Němec..

První říjnovou sobotu jsou na pořadu odvetné zápasy základní části, kde týmy čeká předehrávka úvodního jarního kola. „Po ní pak opět osmička zápasů, než se nám tabulka rozdělí na dvě poloviny," sdělil.

KANONÝR DENÍKU: Střelecky disponovaný Žák si na nováčkovi doslova smlsnul

V druhé lize poprvé nevyhráli vedoucí Žabanti. „Nicméně dvě remízy jim stačí k poměrně solidnímu náskoku na čele. I když nerozhodný výsledek s Trumpem se rozhodně nečekal," komentoval Němec.

Probudil se tým Autobus clubu, který konečně zabodoval a to dokonce naplno. Také ve druhé lize bude následovat poslední podzimní kolo.

ŽĎÁRSKÁ LIGA MALÉ KOPANÉ - 4. KOLO

1. LIGA

Radox – BKS 2:4, Here for beer – Dipar 2:1, Radox – La Bomba 4:0, Alko – Dipar 7:2, La Bomba – BKS 1:8, Here for beer – Alko 3:9, Benjamin – Sosáci 5:1, Benjamin – Svratka 6:1, Sosáci – Svratka 11:3.



TABULKA

1. Benjamin 8 7 1 0 49:15 22

2. BKS 8 6 0 2 27:16 18

3. Alko 8 5 2 1 34:17 17

4. Sosáci 8 3 2 3 35:17 11

5. Radox 8 3 1 4 20:32 10

6. Here for beer 8 3 0 5 22:42 9

7. Dipar 8 2 0 6 25:31 6

8. Svratka 8 1 2 5 17:36 5

9. La Bomba 8 1 2 5 10:33 5



2. LIGA

Orel – Bažanti 1:2, Trump - Žabanti 1:1, Orel - Trump 4:0, Autobus - Akademici 5:4, Bažanti – Autobus 3:4, Žabanti - Akademici 3:3.



TABULKA

1. Žabanti 8 5 3 0 30:13 18

2. Akademici 8 4 1 3 25:23 13

3. Orel 8 4 1 3 35:18 13

4. Bažanti 8 3 2 3 28:17 11

5. Trump 8 2 1 5 13:36 7

6. Autobus 8 2 0 6 17:41 6