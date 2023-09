FOTOGALERIE/Po úvodním kole 38. ročníku Žďárské ligy malé kopané se ze soutěže odhlásil tým Sosáků.

Také ve druhém kole nového ročníku Žďárské ligy malé kopané byli v elitní soutěži stoprocentní fotbalisté týmu Alko. | Foto: Pavlína Havelková

Po druhém kole zůstává v elitní lize už jen jediný tým, který neztratil ani bod. Tím je celek Alka, který si dvěma výhrami s nulou své vedení potvrdil. „Dvě výhry, také bez obdrženého gólu, má v tomto kole obhájce titulu, celek Benjaminu, který si poradil i s loni třetí BKS," komentoval člen řídícího štábu soutěže Martin Němec..

Toho ale spolu s jeho kolegy z vedení soutěže nepotěšil náhlý konec jednoho z mančaftů. „Po odstoupení Sosáků se bude první liga dohrávat letos jen v osmi týmech," sdělil Němec.

Ve druhé lize si náskok na prvním místě vytváří Bažanti, kteří jsou tři body před druhou La Bombou.

1. LIGA

Výsledky 2. kola: Radox – Svratka 2:2, Žabanti – Alko 0:4, Here for beer – Benjamin 0:5, Žabanti – Dipar 1:7, Here for beer – BKS 1:3, Alko – Dipar 5:0, Benjamin – BKS 6:0.



TABULKA 1. LIGY

1. Alko 3 3 0 0 12:2 9

2. Svratka 3 2 1 0 8:4 7

3. Benjamin 3 2 0 1 13:4 6

4. BKS 4 2 0 2 12:11 6

5. Radox 3 1 2 0 13:7 5

6. Dipar 4 1 0 3 10:17 3

7. Here for beer 4 1 0 3 5:17 3

8. Žabanti 4 0 1 3 5:16 1



2. LIGA

Výsledky 2. kola: Orel – Autobus 4:4, Bažanti– Akademici 2:1, Bažanti – Autobus 4:3, Trump - La Bomba 1:2, Orel - La Bomba 1:2, Trump - Akademici 2:8.



TABULKA 2. LIGY

1. Bažanti 4 4 0 0 19:7 12

2. La Bomba 4 3 0 1 11 : 6 9

3. Autobus 4 1 2 1 12:11 5

4. Orel 4 1 1 2 16:13 4

5. Akademici 4 1 1 2 10:10 4

6. Trump 4 0 0 4 4:25