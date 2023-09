FOTOGALERIE/Ve Žďárské lize malé kopané došlo po sobotním 3. kole k výměně stráží na pozici lídra v elitní soutěži.

Letošní ročník Žďárské ligy malé kopané měl o třetí zářijové sobotě na programu 3. kolo. Poprvé v první lize zaváhalo vedoucí Alko. | Foto: Lubomír Gonda

Dosud vedoucí Alko, které všechny tři předchozí duely první ligy vyhrálo, v sobotu nebodovalo. Nejen to, obě svá utkání vysoko prohrálo. „Toho využili fotbalisté Mičega Svratka a právě po vysoké výhře nad celkem Alka jej na prvním místě tabulky vystřídali," poznamenal člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Remízovým králem první ligy se stává Radox, který z pěti utkání třikrát remizoval. „Stále jen jediný bod mají Žabanti a už se jim začíná vzdalovat i předposlední místo. Navíc je v příštím kole čekají první dva týmy tabulky," sdělil.

Ve druhé lize skončil souboj prvních dvou týmů bez branek a tak si vedoucí Bažanti stále udržují tříbodový odstup od druhé La Bomby. „V přijatelném odstupu je ještě třetí Autobus club, další týmy už mají výrazný odstup od špičky tabulky," dodal Němec.

I. LIGA

3. kolo: Radox – Dipar 4:4, Here for beer – Alko 5:0, Radox – Benjamin 1:5, Here for beer – Svratka 1:9, Benjamin – Dipar 7:2, Alko – Svratka 1:8, Žabanti – BKS 1:5.



1. Svratka 5 4 1 0 25:6 13

2. Benjamin 5 4 0 1 25:6 12

3. BKS 5 3 0 2 16:12 9

4. Alko 5 3 0 2 13:15 9

5. Radox 5 1 3 1 18:16 6

6. Here for beer 6 2 0 4 11:26 6

7. Dipar 6 1 1 4 16:28 4

8. Žabanti 5 0 1 4 6:21 1



II. LIGA

3. kolo: Bažanti – La Bomba 0:0, Orel – Akademici 4:4, Akademici - La Bomba 3:4, Trump - Autobus 1:5, Bažanti – Trump 4:3, Orel - Autobus 1:3.



1. Bažanti 6 5 1 0 23:10 16

2. La Bomba 6 4 1 1 15:9 13

3. Autobus Club 6 3 2 1 20:13 11

4. Orel 6 1 2 3 21:20 5

5. Akademici 6 1 2 3 17:18 5

6. Trump 6 0 0 6 8:34 0