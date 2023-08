Po letní přestávce se první zářijovou sobotu rozběhne v pořadí již 38. ročník tradiční soutěže pro fotbalisty ze Žďáru nad Sázavou a blízkého okolí.

Z vítězství v předchozím 37. ročníku Žďárské ligy malé kopané se radovali fotbalisté Benjaminu (na snímku). Ti se tak radovali z celkového triumfu v historii soutěže již po dvanácté. | Foto: Zdeněk Smejkal

Formát soutěže se oproti předešlému ročníku nikterak nezměnil. „Pozitivní zprávou je skutečnost, že žádný z týmů se nerozhodl soutěž opustit. Opět tak bude v první lize devět týmů, ve druhé pak šest účastníků," těšilo člena řídícího štábu Žďárské ligy Martina Němce.

V I. lize se opět odehraje dvoukolová základní část, po níž se rozdělí na dvě skupiny. První pětka si to rozdá o celkový triumf, mužstva na šestém až devátém místě čekají boje o záchranu v elitní soutěži. „Ve druhé lize se bude hrát čtyřkolově každý s každým, přímý postup si zajistí pouze vítězný celek," doplnil Němec.

Titul z předchozího ročníku obhajuje celek Benjaminu, který je historicky nejúspěšnějším účastníkem Žďárské ligy malé kopané.

ŽĎÁRSKÁ LIGA MALÉ KOPANÉ - 1. KOLO (sobota 2. září)

I. LIGA: Radox - Here for beer (8.00), Radox - Žabanti (9.00), BKS - Dipar (9.00), Here for beer - Žabanti (10.00), Svratka - BKS (10.00), Sosáci - Benjamin (11.00), Svratka - Dipar (11.00), Benjamin - Alko (12.00), Sosáci - Alko (13.00).

II. LIGA: Orel - Bažanti (8.00), Bažanti - Trump (9.00), Orel - Trump (10.00), Akademici - La Bomba (11.00), La Bomba - Autobus (12.00), Akademici - Autobus (13.00).