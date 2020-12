Stejného lídra jako před rokem má po polovině letošního ročníku okresní přebor Žďárska. Opět jím jsou fotbalisté Křižanova. A byť letos odehráli, podobně jako většina pelotonu, o tři zápasy méně, znovu mají jen nejtěsnější jednobodový náskok na druhého v pořadí.

Nebýt toho, že se loňský ročník nedohrál, možná už by působili o patro výše. Křižanov totiž před loňskou sezonou vydatně posílil a plánoval opětovný návrat do krajských fotbalových vod.

Ani letos to není jiné. „Postupu bychom se určitě nebránili, ale na hráče nijak netlačíme. Vedle nás je v přeboru několik dalších mužstev, které mají také svoji kvalitu,“ říkal v průběhu podzimní části trenér Křižanova Aleš Burian.

Ten se během první poloviny sezony blýskl i netradičním způsobem na trenéra. V personální nouzi křižanovské rezervy ve 3. třídě jednou naskočil na hrotu jejího útoku.

Výsledek? Vstřelený čistý hattrick! „Rezervu trénuje můj bratr, když potřebují, jdu jim vypomoci. Na hřišti mám absolutní volnost, můžu se pohybovat, kde chci,“ usmíval se nad svojí střeleckou potencí.

Jen o bod zpět jsou na druhém místě Bory. Ty táhne především nejlepší kanonýr soutěže Miroslav Ochrana. „Myslím, že jako hráči bychom postup chtěli zkusit, ani funkcionáři by se tomu asi nebránili. Máme mladý tým, nebylo by od věci to zkusit o patro výš,“ připustil střelec.

Shodný počet bodů má také třetí Bobrová, jen o další bod zpět jsou pak čtvrté Rozsochy. Ty se mohly opřít o sílu na hřištích soupeřů, kde, podobně jako Křižanov i Bory, jen málokdy ztrácely.

Ani na spodku tabulky se toho za rok příliš nezměnilo. Znovu jen tři body má na kontě poslední Jimramov. Na padáka jsou také zralí, vedle Doubravníku, i v Křoví a Štěpánově, byvších štikách krajských fotbalových soutěží.