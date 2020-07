V Nové Vsi u Nového Města na Moravě se v sobotu uskuteční druhý ročník Agrostroj cupu, který volně navázal na dlouholetou tradici Ofsajd cupu.

Obsazení tohoto ročníku bylo ovšem vyřešeno neuvěřitelně rychle. „Už dobré dva týdny máme plno. Na turnaji se představí čtyřiadvacet mančaftů, více jsme se jich rozhodli nepřijímat. První zápasy začnou ráno o půl deváté,“ sdělil člen pořadatelského týmu Jan Šandera.

Jaké pro to byly důvody? „Předně si myslíme, že ještě více mančaftů by bylo na čtyřech hřištích organizátorsky hůře zvládnutelných. Navíc také chceme, aby travnatá plocha tolik netrpěla. Žádostí jsme ale měli tolik, že bychom se lehce dostali přes třicítku mužstev,“ podotkl.

Vzhledem k systému turnaje si každý z účastníků zahraje dosytosti. „Budou čtyři základní skupiny po šesti mužstvech. Z každé následně postoupí kvartet nejlepších do osmifinále. Pak už bude turnaj probíhat klasickým vyřazovacím způsobem,“ popsal.

Součástí fotbalového klání v obci s nejdelším názvem v republice budou i letos individuální soutěže. „Bude to náš oblíbený moták, pak také hra jeden na jednoho, nebo střílení na terč. Po skončení turnaje přijde na řadu after party, tentokrát s novoměstskou kapelou Hrabě Monte Crazy. To je hodně alternativní záležitost, která by se měla líbit,“ pousmál se Šandera.

Nejstarší turnaj ve žďárském okrese letos slaví neuvěřitelný pětačtyřicátý ročník. Sklenský pohár se odehraje v neděli, na svátek patronů Moravy.

Na rozdíl od Nové Vsi, ve Skleném nad Oslavou ale stále ještě potencionální zájemce přijímají. „V tuto chvíli evidujeme dvanáct přihlášených mančafů. Pokud ale někdo přijede bez předchozího přihlášení i v neděli ráno, určitě jej do turnaje rádi vezmeme,“ zdůraznil hlavní pořadatel Sklenského poháru Josef Bajer.

Startovné činí symbolickou stokorunu, prezentace týmů začne v 8.00. Vzhledem k nejisté situaci ale letos ve Skleném doslova osekali doprovodný program. „Díky té dlouhé nejistotě jsme nic nedělali, jediným doprovodným programem bude dobré pití a jídlo,“ směje se Bajer.

Současně ještě doplnil: „Chtěli jsme udělat něco většího k půlkulatému výročí turnaje, ale asi to necháme až na tu padesátku. Na konci turnaje zřejmě zdarma roztočíme soudek piva, ať si hráči ještě posedí a užijí si to.“