Všechno zlé občas bývá i k něčemu dobré. Platí to také o současné „covidové“ době. Třeba mladí fotbalisté měli v posledním roce výrazně omezené možnosti pro trénink. Po nedávném rozvolnění ovšem se značným předstihem poskočí do starší kategorie. Týká se hlavně dorostenců v klubech, kde muži působí v republikové soutěži. „Do konce června dostanou kluci šanci se v týmu ukázat,“ potvrdil trenér divizního FC Žďas Žďár Petr Nedvěd.

Fotbalisté Nového Města na Moravě, účastník Moravskoslezské fotbalové ligy, mají nového kouče Pavla Procházku. A důležitým úkolem, který od vedení dostal, bylo postupné omlazování kádru. „Týká se samozřejmě našich vlastních hráčů, ale také vytipovaných šikovných mladíčků z blízkého okolí,“ sdělil předseda Nového Město René Horákovský.

Kvalitní prací s mládeží se mohou dlouhodobě vykázat v klubu konkurenta Vrchoviny ve třetí lize, ve Velkém Meziříčí. Tam už mají osvědčený systém přechodu končících dorostenců do mužského fotbalu. Ten začíná ve spolupráci s rezervním mužstvem.

To úspěšně působí v elitní krajské soutěži. „U nás zařazujeme vycházející dorostence do zimní přípravy už s půlročním předstihem,“ vysvětlil hlavní kouč juniorky a asistent áčka Libor Švec.

A záleží jen na výkonech mladých hráčů, zda si vybojují posun k třetiligovému áčku, nebo se dokáží udržet u rezervy. „Ročník 2002, který nyní v dorostu končí, u nás není nijak silný. Uvidíme, v jakém světle se ti kluci ukážou,“ přiznal.

S možnými obtížemi, způsobené covidem-19, počítá. „Na vývoj mladých hráčů je nedohrání druhé sezóny za sebou zásadní, zejména v koordinačních věcech. Bude těžké je znovu zapojovat do tréninků,“ počítal Švec.

To v divizním Žďáře mají ročník letos končících dorostenců početně poměrně nabitý. „Jedná se o osm kluků, kteří s námi budou do konce června trénovat. Poté se rozhodneme, kdo se v kádru udrží, půjde do béčka, nebo někam jinam na hostování. Kádry všech našich týmů už se připravují ve složení pro nadcházející sezonu,“ nastínil trenér FC Žďas Petr Nedvěd.