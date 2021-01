Definitivní rozhodnutí padlo v závěru minulého týdne. „Výkonný výbor OFS Žďár nad Sázavou jednal v pátek patnáctého ledna. Jedinými tématy byly volební valná hromada a Mahelův memoriál,“ nastínil Jaroslav Beneš.

A výsledek prvního tématu byl jednoznačný. „Prozatím jsme museli volební valnou hromadu přeložit na sobotu dvacátého února. Na jejím programu se nic nezměnilo, uskutečnit by se měla v kulturním domě v Hamrech nad Sázavou,“ popisoval.

Přesto ještě může nastat varianta, kdy by musela nastat změna místa konání. „Pokud budeme ve třetím stupni, uspořádáme ji v Hamrech. V případě čtvrtého stupně, kdy může být pohromadě jen deset osob, by to znamenalo změnu. Zřejmě bychom se domluvili s nějakou školou, kde bychom v pěti třídách či učebnách po deseti lidech jeli elektronickou formou s využitím webových kamer,“ vysvětloval.

Beneš věří, že další odložení už nebude třeba. „Nemáme jiný důvod valnou hromadu odkládat. Přeji si, ať už to máme za sebou a můžeme se chystat na něco smysluplnějšího. Navíc v tomto týdnu skončí mandát mně i celému výkonnému výboru,“ připomněl.

Právě na tuto skutečnost musel výkonný výbor reagovat. „Panovalo by tu bezvládí, proto se vypracovala plná moc pro mě, coby předsedu. Musíme totiž zachovat chod okresního svazu, vyřizování korespondence, platbu různých faktur a podobně. Žádné zásadnější zásahy samozřejmě činit nebudu,“ zdůraznil.

S tím souvisí kandidátky na pozice předsedy, členy výkonného výboru a členy revizní a odvolací komise. „Ty už jsou uzavřeny, proto budou zveřejněny na úřední desce a odeslány klubům. Pak už budeme jen čekat na valnou hromadu,“ sdělil.

O jménu „nového“ předsedy je už s předstihem rozhodnuto. Uvozovky jsou na místě, protože Jaroslav Beneš nemá na tuto pozici protikandidáta. Do sedmičlenného výkonného výboru je devět kandidátů, dva z nich tedy budou mít při volbách smůlu.

Druhým tématem pátečního jednání byl Mahelův memoriál. Desátý ročník halového turnaje starších žáků měl být opětovnou připomínkou dlouholetého bývalého předsedy OFS Žďár.

Plánovaným termínem letošního klání byla sobota 6. února. „Já osobně jsem chtěl s konečným verdiktem ještě vyčkat, ale ostatní členové výkonného výboru už chtěli dát jasné resumé. Desátý ročník jsme tak pro letošek zrušili. Doufejme, že příští rok v únoru jej budeme moci uskutečnit,“ vyslovil své přání Beneš.