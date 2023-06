Velkou chválu však zkušený fotbalista odmítám. „Já už to nijak moc neprožívám,“ prozradil Jaroslav Havlík na dotaz Deníku.

Však již během své kariéry podobný husarský kousek dokázal. „Myslím si, že už kdysi dávno jsem šest gólů v okresním přeboru dal. Tenkrát jsem ještě jako hráč áčka pomáhal béčku,“ zapátral Havlík v paměti.

A šest gólů zaznamenal i v prvním mančaftu. „Vzpomínám, že se mi to povedlo i za áčko v poháru, jestli se nepletu proti Křoví. Ale já si žádné statistiky nevedu,“ směje se Havlík.

OBRAZEM: Bedřichov slavil postup do divize. Chotěboř postupové skóre neudržela

V duelu s Polničkou nabralo skóre tempo do výšin až po změně stran. „My jsme v prvním poločase také měli šance, jenže jsme je neproměňovali. Řekl bych, že jich bylo stejně jako potom ve druhé půli,“ komentoval průběh duelu šestigólový snajpr.

Devět gólů ve druhém dějství dalo výsledku pečeť jednoznačnosti. „Po přestávce to v podstatě bylo tak, že do čeho jsme kopli, to tam spadlo,“ usmál se na závěr Jaroslav Havlík.