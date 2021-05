Přesně bez stovek rovné dva tisíce. Tolik hlasů zajistilo pro záložníka Lukáše Michala titul nejpopulárnějšího fotbalisty žďárského okresu. Na druhého v pořadí, Miloše Šoustara, měl k dobru skoro jedenáct stovek hlasů. Třetí Pavel Novotný měl ještě výraznější ztrátu.

Zanedlouho osmatřicetiletý kapitán Vrchoviny bral své vítězství v anketě Deníku s nadhledem. „Samozřejmě to člověka potěší, ale žádnou větší váhu tomu nepřikládám. Ani jsem anketu nijak výrazně nesledoval,“ zůstal Lukáš Michal nohama na zemi.

Jak už to v české kotlině bývá zvykem, v kabině si vyslechl své. „Od té chvíle, co anketa skončila, jsem na trénincích terčem různých vtípků,“ pousmál se.

V Deníkem nominované desítce hráčů přitom Michal nebyl, jako jedenáctého jej nominovali sami čtenáři Deníku. „O to je to příjemnější, to nepopírám. Asi je to tím, že už fotbal hraji poměrně dlouhou dobu a tak mě přece jen znají,“ popisoval.

Jádro jeho hlasů ovšem rozhodně pocházelo od skalních fanoušků Vrchoviny. „To rozhodně. Ale hrál jsem také ve Žďáře, takže ty hlasy možná přišli i z širšího okolí,“ spekuloval.

A na toto konto ještě doplnil. „V průběhu hlasování se mi někteří fanoušci ozvali, takže to, že jsem se ocitl v nominaci, jsem vlastně zjistil díky nim,“ sdělil.

Také kapitána Sportovního fotbalového klubu mrzí, jakým způsobem dopadla letošní sezona. „Už nějakou dobu jsme všichni počítali s tím, že se na jaře hrát nebude. Z toho, že tento týden FAČR všechny amatérské soutěže zrušil, asi nikdo překvapený nebyl. Nyní už se budeme připravovat na nový ročník,“ potvrdil Michal.