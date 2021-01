Vedení OFS ale má vše naplánované. „Obrátím se na hygienu, za jakých podmínek můžeme valnou hromadu uskutečnit. Máme stanovisko právníka, že se valné hromady mohou uskutečnit, ale na to nemůžeme vsázet,“ vysvětloval dosavadní předseda OFS Žďár Jaroslav Beneš, který na tuto funkci nemá protikandidáta.

Stále ovšem věří, že původní termín bude platit. „Pokud by ale hygiena nařídila, že všichni účastnící musí mít negativní test na covid, bylo by to pasé. Ale tak, jako ve všem, stále jsem optimistou,“ přiznal.

Názory a reakce klubů zatím předseda svazu nezjišťoval. „Před svátky jsem oddílům poslal přání do roku 2021, ale jinak jsem nic dalšího nevyvíjel. Chtěl jsem, abychom si všichni hlavně odpočinuli a mysleli také na něco jiného,“ potvrdil.

V každém případě ale platí, že by si Beneš přál, aby nedošlo k přesunutí volební hromady na jiný termín. „Byl bych rád, abychom to už měli rychle za sebou,“ sdělil.

Podle původního plánu se hromada měla uskutečnit v restauraci v Křižanově. To se ale může změnit. „Máme připravenou záložní variantu v Hamrech nad Sázavou, kde je větší sál. To pro případ, pokud bychom museli dodržet povinné větší rozestupy,“ naznačil.

Jednotlivé kluby nyní mají ještě deset dní na to, aby doručily své návrhy na obsazení výkonného výboru. „Termín podání přihlášek se nezměnil. Do patnáctého ledna mohou kluby podat své návrhy,“ popisoval.

Jak přiznává, sám je zvědavý, kolik klubů využije možnost nominovat nové osobnosti do vedení okresního svazu. „Budu jen rád, pokud by do výboru přišel někdo nový. Měli bychom tak přímou reakci na naše rozhodnutí,“ komentoval.

Dosavadní počet sedmičlenného výboru by měl zůstat i na další čtyři roky. „Rád bych jej udržel. Uvidíme, k jaké dojde obměně, všichni stávající členové chtějí pokračovat. Všechno je ale na klubech, my jsme jim nějakou vizi předložili,“ doplnil Jaroslav Beneš.