Hotovo, dohráno. Tak by se dala ve stručnosti parafrázovat zpráva řídícího štábu Žďárské ligy malé kopané (ŽLMK) o předčasném ukončení letošního 35. ročníku. „Je to smutné, ale nic jiného nám prostě nezbylo. Půjde o první ročník v historii soutěže, který nebude mít vítěze,“ smutnil člen řídícího štábu ŽLMK Martin Němec.

A pokračoval. „Letošní ročník je anulovaný. Před jeho začátkem jsme si totiž nestanovili žádnou hranici odehraných zápasů, po nichž by se mohli vyhlásit vítězové první a druhé ligy. Nikdo z nás totiž nepočítal s tím, že bude mít i letošní ročník stejné problémy jako ten loňský, který se nám nakonec podařilo dohrát.“

Loni na podzim tak týmy v obou ligách odehrály jen větší část základní části. Na její zbytek, stejně jako na novinku v podobě nadstavby, tudíž už nedojde. „Pokud se všechny mančafty opět přihlásí, bude složení obou lig stejné jako letos,“ potvrdil Němec.

Jako klíčové při rozhodování, zda letošní ročník dohrát či nikoliv, nakonec byly dvě skutečnosti. „Tou první byl fakt, že bychom při zápasech jako organizátoři museli ručit za všechny osoby v celém areálu. Takovou zodpovědnost si na sebe vzít prostě nemůžeme,“ krčil rameny.

Druhý faktor vyplynul od samotných účastníků Žďárské ligy. „Měli jsme náznaky od některých týmů, že za těch podmínek prý bude lepší celý ročník ukončit. Nechtěli jsme, aby z toho pak vznikl nějaký kočkopes, při němž by třeba některé mančafty nedorazily k utkáním a my bychom pak museli řešit kontumace či jiné podobné nepříjemnosti,“ naznačil.

Navíc už organizátory tlačil také čas. „Dohrát ročník jsme museli do konce června, dál jsme jej protahovat nemohli. Začít jsme tak museli nejpozději o nadcházejícím víkendu,“ popisoval.

Jenže to by znamenalo, že by se místo tradičních sobot muselo hrát i jednu či dvě neděle, což se ukázalo jako problematické. „Proti nedělím se některé celky přímo vyjádřily, jiné zase dopředu hlásily, že se nebudou moci dostavit poslední červnový víkend,“ tlumočil stanoviska klubů.

Svoji roli sehrála rovněž celková rozpolcená nálada z průběhu covidové pandemie v zemi. „To se nejlépe projevilo v názorech, že si kluci z mančaftu půjdou raději zahrát někde na louku jen tak mezi sebou, protože tam je rozhodně nikdo nebude otravovat testy, papíry a podobně,“ pousmál se.

V řídícím štábu Žďárské ligy malé kopané ovšem nebylo dlouho jasno. „Na štábu se názory postupem času měnily. V první fázi se zdálo být jasné, že ročník předčasně skončíme. Jakmile se však začalo operovat s tím, že bude stačit, když každý hráč podepíše čestné prohlášení, úplně se to otočilo. Jenže když poté měla být celá odpovědnost na nás, rozhodli jsme se tuto sezonu odpískat. V konečné fázi bylo naše rozhodování poměrně jednoduché,“ vysvětlil.

Neradostná premiéra v podobě historicky prvního nedohraného ročníku členy řídícího štábu ŽLMK netěšila. „Samozřejmě nás všechny mrzí, že se soutěž po těch čtyřiatřiceti ročnících nedohrála. I loni jsme to nakonec nějak zvládli, ale tehdy to bylo jednodušší v tom, že se všechno dalo nějak ukočírovat,“ komentoval Němec a ještě dodal.

„Řekli jsme si ale, že přece nehrajeme žádnou ligu mistrů. Dlouhá tradice, která se nyní přerušila, tu je, ale taková už je realita. Otázkou nyní spíše je, jak bude situace vypadat na podzim, protože na začátku září bychom chtěli odstartovat další ročník.“