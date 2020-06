V předposledním kole první ligy se hlavní pozornost upínala k souboji prvního s třetím. Ve šlágru kola se Kozel Team pokusil ztížit cestu vedoucího Benjaminu za desátým titulem.

Hráči Kozla sice byli herně o trošku lepší, z výhry 2:0 se přesto radoval lídr tabulky. „V posledním kole tak Benjaminu stačí k zisku titulu udělat ze dvou zápasů dva body. Navíc hrají proti již jistě sestupujícímu Autobus clubu,“ sdělil člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

V dalších zápasech elitní soutěže se žádné větší překvapení nekonalo.

Tým Radoxu dokázal uhrát čtyři body, díky nimž poskočil na deváté místo tabulky. „K sestupu tak odsoudil celek Kentaurů, kteří v sobotu nebodovali. K jejich smůle navíc tímto kolem letos už dohráli,“ uvedl.

Druhá liga o víkendu odehrála své poslední kolo. O triumfu Žabantů už bylo s předstihem rozhodnuto, druhé místo udrželi Orlové. „Díky dvěma výhrám se na bronzovou příčku nakonec dostal tým Buldoků,“ doplnil hodnocení Martin Němec.

1. LIGA

Výsledky 11. kola: Autobus – BKS 0:10, BKS – Svratka 9:4, Autobus – Svratka 1:3, Benjamin – Kozel Team 2:0, Radox – Alko 2:2, Alko – La Bomba 2:1, Kozel – Kentauři 5:1, Benjamin – Kentauři 4:0, Radox – La Bomba 3:2.

1. Benjamin 18 16 1 1 91:30 49

2. BKS 18 15 0 3 114:42 45

3. Kozel Team 18 13 0 5 72:34 39

4. Dipar 18 11 1 6 63:48 34

5. Alko 18 10 2 6 65:38 32

6. Sosáci 18 7 4 7 57:44 25

7. Svratka 20 6 0 14 54:89 18

8. La Bomba 18 4 3 11 29:79 15

9. Radox 18 4 2 12 59:97 14

10. Kentauři 20 3 4 13 37:77 13

11. Autobus 18 1 5 12 41:104 8

Nejlepší střelci: 34 – D. Havlík (Benjamin), 24 – L. Krbálek (Dipar), B. Sláma (BKS), 22 – M. Bureš (BKS).

2. LIGA

Výsledky 10. kola: Botafogo Křižánky – Orel 1:4, Žabanti – Orel 1:1, Žabanti – Botafogo Křižánky 4:2, Buldok – Here for beer 2:0, Buldok – Světnov 5:3, Here for beer – Trump 3:2, Světnov – Trump 2:5.

1. Žabanti 20 13 4 3 65:40 43

2. Orel 20 11 2 7 57:38 35

3. Buldok 20 9 2 9 52:54 29

4. Křižánky 20 9 0 11 50:59 27

5. Světnov 20 8 2 10 62:63 26

6. Here for beer 20 7 2 11 49:56 23

7. Trump 20 6 2 12 48:69 20

Nejlepší střelci: 19 – J. Pálka (Světnov), 12 – A. Stejskal (Here for beer), D. Staněk (Žabanti), 10 – O. Šír (Křižánky).

Program závěrečného kola 1. ligy (sobota 27. června, areál 2. ZŠ Žďár n. S.): Dipar – Sosáci (8.00), Dipar – Radox (9.00), Sosáci – Radox (10.00), Autobus – Alko (10.00), Alko – Benjamin (11.00), BKS – La Bomba (11.00), Autobus – Benjamin (12.00), La Bomba – Kozel Team (12.00), BKS – Kozel Team (13.00).