Všechny tři branky stihl dvaadvacetiletý útočník v závěru první půle. „První branka byla spíše náhodná. Míč se ke mně odrazil, nebyl problém jej doklepnout do prázdné branky. Druhá přišla po naší pěkné kombinační akci, kdy jsem z velkého úhlu propálil gólmana hostů. Třetí gól z penalty pak pro mě vybojoval Hynek Ráček,“ popisoval svůj hattrick talentovaný útočník.

S dosavadním průměrem dvou vstřelených branek na utkání bude Ochrana určitě i letos útočit na pomyslnou korunu krále střelců. „S těmi dvanácti góly jsem spokojený. Obrany našich protivníků si na mě totiž dávají docela velký pozor. Třeba před týdnem v Křižanově to bylo hodně znát. Někdy je to až protivné, protože mě obránci moc nešetří,“ postýskl si.

A jakou střeleckou metu by chtěl koncový hráč Borů na podzim zdolat? „Myslím si, že takových čtyřiadvacet branek bych na podzim mohl zvládnout. Hodně se mi teď daří, určitě to není meta, která by nešla zdolat,“ tvrdí.

Po šesti kolech jsou Bory na čele tabulky. Pokusí se vybojovat postup do krajské 1. B třídy? „Zatím se o případném postupu příliš nemluví, ale samozřejmě čas od času na to padne nějaké slovo. Myslím, že jako hráči bychom to chtěli zkusit, asi ani funkcionáři by se tomu nebránili. Máme mladý tým, nebylo by od věci to zkusit o patro výš,“ připustil.

Kdo bude největším konkurentem? „Čeřit vodu bude Bobrová, ale především Křižanov,“ domnívá se Ochrana.