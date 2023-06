Letošní ročník Žďárské ligy malé kopané měl o první červnové sobotě na programu předposlední kolo.

V 10. kole letošního ročníku Žďárské ligy malé kopané se rozhodlo o tom, že se do elitní soutěže vrací tým Žabantů (na týmovém snímku). | Foto: Zdeněk Smejkal

V první lize se ve skupině o záchranu rozhodlo o pádu La Bomby, naopak záchranu si vybojoval celek Mičéga Svratka

Týmům Diparu a Here for beer jedna výhra k udržení v soutěži nestačila a o setrvání v 1.lize se tak utkají v baráži společně s týmem Orlů. "Baráž se bude hrát systémem každý s každým a poslední z tohoto souboje zamíří do druhé ligy," sdělil člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Ve druhé lize si přímý postup zajistili Žabanti, kteří se tak do nejvyšší soutěže vrací po pouhém roce. Druhý celek Orlů čeká již zmíněná baráž, bronzovou pozici udrželi Akademici.

ŽĎÁRSKÁ LIGA MALÉ KOPANÉ - 10. KOLO

1. LIGA - SKUPINA O ZÁCHRANU

Svratka - Dipar 1:0, Here for beer – La Bomba 7:4, Svratka - Here for beer 4:3, Dipar – La Bomba 9:1.



TABULKA

6. Svratka 19 8 2 9 51:66 26

7. Dipar 19 6 2 11 56:73 20

8. Here for beer 19 5 2 12 51:85 17

9. La Bomba 19 3 3 13 40:87 12



2. LIGA

Trump – Akademici 1:2, Orel - Autobus 2:2, Trump – Autobus 1:4, Bažanti – Žabanti 3:8, Bažanti – Akademici 3:9, Orel - Žabanti 0:4.



KONEČNÁ TABULKA

1. Žabanti 20 13 5 2 67:34 44

2. Orel 20 10 4 6 64:44 34

3. Akademici 20 9 3 8 54:52 30

4. Autobus 20 8 2 10 55:65 26

5. Bažanti 20 7 3 10 51:54 24

6. Trump 20 3 3 14 32:74 12