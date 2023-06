Cestu za titulem může fotbalistům Benjaminu překazit už jedině o šest bodů druhé Alko.

Největším překvapením 8. kola letošního ročníku Žďárské ligy malé kopané byly v elitní soutěži dvě porážky celku BKS. | Foto: Žďárská liga malé kopané

V posledním kole první ligy základní části tohoto ročníku Žďárské ligy malé kopané se o velká překvapení postaral tým BKS. Ten totiž po minulém úspěšném kole minulou sobotu naprosto vybuchl a v 8. kole prohrál s posledními dvěma týmy tabulky.

„BKS sice byl v lehce obměněné sestavě, přesto jsou dvě prohry překvapením. Po výhře nad La Bombou se tak z předposledního místa na poslední postupové do skupiny o titul dostal Radox a vyhnul se tím nevyzpytatelné skupině o záchranu," komentoval překvapení člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Na čele tabulky první ligy se usadil už s výrazným odstupem v tomto kole stoprocentní obhájce titulu, tým Benjaminu. Za ním je o šest bodů zpět Alko.

Napínavý duel. První finalistou krajského poháru se stali fotbalisté Nové Vsi

Skupina o záchranu je naopak poměrně vyrovnaná a očekává se boj o každý bod. „Nyní se v každé skupině ještě jedenkrát utká každý s každým a tím bude určeno konečné pořadí. Nejhorší celek přímo sestoupí, další dva pak budou hrát baráž," sdělil Němec.

Ve druhé lize dosáhly první tři týmy stejné bilance jedné výhry a jedné prohry. Rozdíly v tabulce tudíž zůstávají stejné. Jen čtvrtí Bažanti se přiblížili, když oba své zápasy vyhráli.

Druhá liga dál pokračuje, jelikož zde letos nadstavba není. Přímo do první ligy postupuje pouze její vítěz.

ŽĎÁRSKÁ LIGA MALÉ KOPANÉ - 8. KOLO

1. LIGA: Radox – BKS 5:3, Here for beer – Dipar 3:3, Radox– La Bomba 9:6, Alko – Dipar cf 11:2, La Bomba – BKS 6:5, Here for beer – Alko 0:7, Benjamin – Sosáci 8:3, Benjamin – Svratka 3:1, Sosáci – Svratka 2:5.



TABULKA O TITUL

1. Benjamin 16 14 1 1 94:30 43

2. Alko 16 11 3 2 77:37 36

3. BKS 16 10 1 5 56:41 31

4. Sosáci 16 6 3 7 62:45 21

5. Radox 16 5 3 8 46:69 18



TABULKA O ZÁCHRANU

6. Svratka 16 5 2 9 40:61 17

7. Here for beer 16 4 2 10 38:72 14

8. Dipar 16 4 2 10 42:68 14

9. La Bomba 16 3 3 10 33:65 12



2. LIGA: Bažanti – Žabanti 2:1, Autobus club - Žabanti 2:3, Bažanti - Trump 4:1, Trump - Akademici 3:5, Orel – Autobus club 0:5, Orel - Akademici 4:2.



TABULKA

1. Žabanti 16 10 4 2 47:28 34

2. Orel 16 8 3 5 56:35 27

3. Akademici 16 7 3 6 43:38 24

4. Bažanti 16 6 3 7 40:33 21

5. Autobus 16 6 1 9 43:58 19

6. Trump 16 3 2 11 25:62 11