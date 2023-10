FOTOGALERIE/Pátým kolem se o poslední zářijové sobotě uzavřela opona nad podzimní částí 38. ročníku Žďárské ligy malé kopané.

Na čele tabulky elitní soutěže Žďárské ligy malé kopané přezimují fotbalisté Mičega Svratka se čtyřbodovým náskokem před dvojicí Benjamin a BKS. | Foto: Lubomír Gonda

První liga měl hned dva šlágry. V tom prvním celek BKS uštědřil první prohru vedoucí Svratce. Ve druhém druhý Benjamin porazil těsně Alko 1:0. „Oba vítězné týmy tak vrátili soupeřům prohry z úvodního kola,“ poznamenal člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

I přes premiérovou porážku fotbalisté Svratky přezimují na čele tabulky elitní soutěže. Na druhý Benjamin, stejně jako před třetí BKS, mají čtyřbodový náskok.

Na opačném pólu tabulky ztrácejí Dipar a hlavně poslední Žabanti. „Na jaře je bude čekat pravděpodobně boj v baráži,“ sdělil Němec.

Fotbalisté Speřic se dočkali první výhry v sezoně. Slavoj opět srážela koncovka

Celý podzim vévodili tabulce 2. ligy Bažanti, ale poslední kolo se jim nevydařilo. Po dvou prohrách s oběma hlavními pronásledovateli klesli na třetí místo tabulce.

Půlmistrem se tak stal celek Autobusu, o bod před La Bombou. Rozdíly však nejsou velké. „Boj o přímý postup bude na jaře určitě velice napínavý,“ prozradil Němec.

Žďárská liga malé kopané nyní bude mít zimní přestávku. Jarní část pak odstartuje v květnu příštího roku.

ŽĎÁRSKÁ LIGA MALÉ KOPANÉ

1. LIGA

5. kolo: Radox – Here for beer 0:8, BKS – Dipar 6:2, Radox – Žabanti 9:1, Mičego Svratka – BKS 1:4, Here for beer – Žabanti 12:0, Mičego Svratka – Dipar 6:0, Benjamin – Alko 1:0.



1. Svratka 9 7 1 1 45:12 22

2. Benjamin 8 6 0 2 36:12 18

3. BKS 9 6 0 3 34:19 18

4. Here for beer 9 4 0 5 33:31 12

5. Alko 8 4 0 4 17:19 12

6. Radox 9 3 3 3 32:35 12

7. Dipar 9 2 1 6 23:42 7

8. Žabanti 9 0 1 8 9:59 1



2. LIGA

5. kolo: Trump – Autobus 0:4, Orel – Akademici 1:4, Trump – Akademici 0:7, Bažanti– La Bomba 3:4, Bažanti – Autobus 2:5, Orel – La Bomba 0:10.



1. Autobus 10 7 2 1 36:19 23

2. La Bomba 10 7 1 2 36:19 22

3. Bažanti 10 6 2 2 36:22 20

4. Akademici 10 3 2 5 32:28 11

5. Orel 10 1 4 5 24:37 7

6. Trump 10 0 1 9 11:50 1