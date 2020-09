OKRESNÍ PŘEBOR

5. kolo: Bobrová – Bystřice B 3:1, 29. Svoboda, 37. Svoboda, 41. Svoboda – 53. Svoboda. Křižanov – Bory 0:1, 88. vlastní Milota. Jívoví – Štěpánov 6:2, 9. Havlíček, 10. Lukášek, 13. Koukola, 43. z pen. Koukola, 59. Havlíček, 89. Dvořák – 8. Ludvík, 56. Vašek. Doubravník – Jimramov 4:0, 33. Kapoun, 39. z pen. Vojta, 65. Konečný, 85. Vojta. Radostín n. O. – Rozsochy 0:1, 23. Juračka. Nová Ves B – Křoví 6:0, 42. Šandera, 44. Dobiáš, 64. Starý, 68. Starý, 70. Šandera, 74. Šandera. D. Rožínka – O. Bítýška 6:2, 2. Čermák, 12. z pen. Vondruška, 32. Hofman, 52. Černý, 73. Černý, 85. Čermák – 9. Vařílek, 67. Karmasin.

1. Bory 5 4 1 0 17:5 13

2. Křižanov 5 4 0 1 25:6 12

3. Rozsochy 5 3 1 1 9:6 10

4. Bobrová 5 3 0 2 18:10 9

5. Bystřice B 5 2 2 1 13:7 8

6. Jívoví 5 2 2 1 15:10 8

7. D. Rožínka 5 2 2 1 13:11 8

8. Nová Ves B 5 2 1 2 9:12 7

9. Radostín n. O. 5 1 3 1 13:6 6

10. Doubravník 5 2 0 3 12:9 6

11. O. Bítýška 5 1 2 2 9:12 5

12. Jimramov 5 1 0 4 6:26 3

13. Štěpánov 5 0 1 4 7:25 1

14. Křoví 5 0 1 4 5:26 1

3. TŘÍDA

5. kolo: Počítky B – Rudolec 4:2, 16. Halámka, 67. Halámka, 86. Sláma, 88. Sláma – 72. Musil, 88. Hořínek. Rožná – Radostín B 5:0, 25. Navrátil, 28. Beran, 64. Vyžrálek, 72. Korbička, 82. Švestka. Ujčov – Pohledec 1:3, 58. Rotkovský – 36. Vašík, 46. Ondráček, 73. Lhotský. Polnička – V. Losenice 2:1, 60. z pen. Gančev, 68. Průža – 87. Králíček. Vír – Měřín B 6:0, 1. Lahodný, 26. Lahodný, 60. Kintr, 63. Bukáček, 65. Sedler, 77. Kintr. Věchnov – Křižanov B 1:2, 26. Bílek – 12. Částek, 44. Plocek. Březí-Březské – Hamry B 2:2, 20. Gruber, 23. Klíma – 15. Zábranský, 88. z pen. Sýs.



1. Vír 5 4 1 0 15:5 13

2. Polnička 5 4 1 0 11:3 13

3. Počítky B 5 4 0 1 16:11 12

4. Radostín B 5 3 1 1 15:13 10

5. Rožná 5 3 0 2 18:7 9

6. Pohledec 5 3 0 2 10:9 9

7. Ujčov 5 2 1 2 15:12 7

8. Hamry B 5 2 1 2 10:8 7

9. Rudolec 5 1 2 2 11:13 5

10. Křižanov B 5 1 2 2 8:14 5

11. Měřín B 5 1 1 3 8:18 4

12. Věchnov 5 0 2 3 7:12 2

13. Březí-Březské 5 0 2 3 4:11 2

14. V. Losenice 5 0 0 5 6:18 0

4. TŘÍDA – SKUPINA A

5. kolo (třetí hrané): Rad. Svratka B – Strážek 5:0, 44. Plhal, 60. Dvořák, 80. Dostál, 81. Gabriel, 88. Plhal. Bohdalec – Moravec B 6:4, 11. Sklenář, 14. Sklenář, 15. Morkus, 23. Jaša, 75. Sklenář, 80. Morkus – 27. Nobicht, 30. Uhlíř, 44. Hanák, 76. Nobicht. Sněžné – Bobrová B 5:2, 10. Pondělíček, 46. Tlustoš, 53. Tauber, 58. Tauber, 62. Raus – 81. Mahel, 90. Mahel.



1. Rad. Svratka B 2 2 0 0 9:2 6

2. Bohdalec 3 2 0 1 13:15 6

3. Bobrová B 2 1 0 1 10:7 3

4. Sněžné 2 1 0 1 8:7 3

5. Moravec B 3 1 0 2 8:11 3

6. Strážek 2 1 0 1 4:7 3

7. Vlachovice 2 0 0 2 3:6 0

4. TŘÍDA – SKUPINA B

5. kolo (třetí hrané): O. Bítýška B – V. Meziříčí C 2:8, 32. Barbořík, 43. Havlík – 9. Nováček, 15. Šlapal, 36. Pospíšil, 39. Pospíšil, 53. Pospíšil, 60. Pospíšil, 70. Dočkal, 86. Musil. Oslavice – Měřín C 1:0, 13. Lipka. Tasov – Bory B 2:3, 45. Stávek, 85. Kubiš – 45. Gregar, 53. Psohlavec, 90. Kaminaras.



1. Bory B 2 2 0 0 11:3 6

2. O. Bítýška B 3 2 0 1 8:12 6

3. Tasov 3 1 1 1 7:4 4

4. V. Meziříčí C 3 1 1 1 15:13 4

5. Oslavice 3 1 1 1 3:9 4

6. Polnička B 2 0 1 1 9:10 1

7. Měřín C 2 0 0 2 2:4 0