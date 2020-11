Sedmička klubů, tedy přesná polovina účastníků letošního ročníku okresního přeboru Žďárska, má zastoupení mezi desítkou nejlepších kanonýrů soutěže. Najdeme tu známá fotbalová jména, ale také úplné nováčky.

Se sedmi přesnými zásahy je v závěru elitní desítky Petr Bureš z Rozsoch. Ten už minulosti korunu nejlepšího okresního střelce získal. Také nyní, ve svých sedmatřiceti letech, dokáže být postrachem soupeřových obran. Občas však zaskakuje také na pozici stopera, proto jsou jeho možnosti pronásledovat ty nejlepší přece jen omezené.

Teď už ale k těm nejlepším. Na čele tabulky střelců je Miroslav Ochrana. Neuvěřitelně produktivní útočník Borů se zastavil na střelecké metě sedmnácti branek.

Jeho výkon je o to hodnotnější, když vezmeme v potaz, že odehrál jen osm zápasů. „Myslím si, že takových čtyřiadvacet branek bych na podzim mohl zvládnout. Hodně se mi teď daří, určitě to není meta, která by nešla zdolat,“ tvrdil Miroslav Ochrana po šestém kole, kdy měl na svém kontu už tucet branek.

Nejvíce se mu dařilo hned o týden později, kdy Doubravníku nasázel hned pět branek. „Nejvíce se mi líbila ta třetí. Dostal jsem balon na hranici velkého vápna a levačkou jej poslal přesně k tyči. Pěkný gól byl myslím i ten čtvrtý. Naběhl jsem si na dlouhý míč za obranu a následně přeloboval gólmana,“ popisoval tehdy své šťastné chvilky.

Ocenil především své spoluhráče za kvalitní souhru. „Šlapeme jako jeden tým. Kluci mě odměňují nahrávkami, které já zatím proměňuji,“ pochvaloval si.

Především díky své střelecké stálici, která se postarala o více než polovinu podzimních branek TJ Družstevník, jsou Bory jen o bod zpět na druhém místě tabulky okresního přeboru.

Navíc mají oproti vedoucímu Křižanovu jeden zápas k dobru. „Zatím se o případném postupu příliš nemluví, ale samozřejmě čas od času na to padne nějaké slovo. Myslím, že jako hráči bychom to chtěli zkusit, asi ani funkcionáři by se tomu nebránili. Máme mladý tým, nebylo by od věci to zkusit o patro výš,“ připustil Ochrana.

O šest zásahů zpátky je na druhém místě Jiří Svoboda z Bobrové. Také jeho jedenáct tref je hodně solidním počinem, vždyť znamenají průměr více než jedné branky na zápas. Pomyslný bronz zatím drží Jan Čermák z Dolní Rožínky. Zamíchá jarní část okresního přeboru střeleckým pořadím mezi první trojicí?

POŘADÍ STŘELCŮ OKRESNÍHO PŘEBORU ŽĎÁR N. S.

1. Miroslav Ochrana (Bory) 17 gólů

2. Jiří Svoboda (Bobrová) 11

3. Jan Čermák (D. Rožínka) 9

4. Pavel Císař (Radostín n. O.) 9

5. Lukáš Liška (Křižanov) 9

6. Michal Hájek (Bobrová) 8

7. Ondřej Černý (D. Rožínka) 8

8. Patrik Bajer (Křižanov) 7

9. Petr Bureš (Rozsochy) 7

10. Miroslav Vojta (Doubravník) 6