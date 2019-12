Podzimním půlmistrem se stalo béčko Bystřice. To loni v létě sestoupilo z I. B třídy a loňskou sezonu v přeboru tápalo. Jeho náskok není veliký, ale určitě bude na jaře patřit k hlavním favoritům.

„S výsledky rezervního mužstva jsme velice spokojení. Konečně se stabilizovalo a věřím, že to bude takto dál pokračovat. Nyní za něj nastupují dorostenci a hráči z lavičky áčka, takže plní svůj smysl,“ pochvaloval si předseda oddílu v Bystřici Josef Soukop, který před mančaft postupové cíle neklade.

„Nechávám to vyloženě na nich. Nechceme je do toho nutit, je to jen sport, navíc okresní přebor není o moc horší než I. B třída.“

O dva body zpátky je Křižanov, který doma tápal, zatímco zvenku vozil body „Měli jsme mít o šest bodů více, nechali jsme je na domácím hřišti v utkáních se Svratkou a s Bobrovou. Je ale pravdou, že takhle vyrovnaný přebor snad nepamatuji, bude to vyrovnané až do konce. Největším favoritem je asi béčko Bystřice, jinak nás vyloženě nikdo nepřehrál. Na jaře půjdeme zápas od zápasu, nad postupem nepřemýšlíme,“ sdělil kouč Křižanova Josef Milota.

Příjemným překvapením byly výsledky nováčka z Dolní Rožínky, dařilo se také Počítkám či Jívoví. Naopak více se rozhodně čekalo od Hamrů. Až vydařený závěr dostal z nejhoršího béčko Nové Vsi.

KŘOVÍ OPĚT LAVÍRUJE

Kvůli nezvládnutému konci podzimu se ke dnu tabulky dostaly Rozsochy, které prodělávají generační výměnu. „S podzimní částí sezony nejsme spokojeni, nepovedl se nám závěr podzimu, kdy jsme nedokázali zvítězit a přestalo se nám dařit střelecky. Musíme zapracovat na domácích zápasech, v těch jsme poztráceli zbytečně mnoho bodů,“ musel přiznat trenér Rozsoch Michal Strachoň, který vede tým od léta.

Po červnovém pádu z I. B třídy se fotbalistům Křoví nedaří ani v přeboru. Po třinácti kolech jsou se ztrátou pěti bodů poslední a na jaře budou mít co dělat. „Ukazuje se, že ani v okresu to bez tréninku nejde. Soutěž se ale pokusíme na jaře zachránit,“ jasně prohlásil v průběhu podzimní části předseda oddílu v Křoví Petr Kvasnica.

SESTAVA PODZIMU: Petr Bajer (Křižanov) – Marek Svoboda (Bystřice B), Petr Bureš (Nová Ves B), David Odehnal (Počítky) – Zdeněk Kalina (Svratka), David Čech (Bystřice B), Jindřich Horký (Jívoví), Pavel Bartoněk (D. Rožínka), Martin Kalina (Křoví) – Miroslav Ochrana (Bory), Petr Bureš (Rozsochy).



Kanonýři: 15 – M. Ochrana (Bory), 13 – P. Bureš (Rozsochy), 12 – D. Čech (Bystřice B), J. Horký (Jívoví), 11 – M. Kalina (Křoví).



Čistá konta: 4 – Bajer (Křižanov), 3 – Mrňous (Bystřice B), Šobej (Počítky), Šmahel (Svratka).



Diváci celkem: 6 670. Návštěva sezony: 200 (Křižanov – Jívoví, 2. kolo).