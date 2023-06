Loňský vítěz potvrdil roli velkého favorita a opět po roce se může radovat z titulu ve 37. ročníku Žďárské ligy malé kopané.

Úvodní nadstavbové kolo rozhodlo o tom, že vítězem 37. ročníku Žďárské ligy malé kopané se stal celek Benjaminu. Rozhodlo se také o dalších medailových pozicích v první lize. | Foto: Zdeněk Smejkal

Po úvodním kole nadstavby 1. ligy je rozhodnuto o medailových pozicích. „Vedoucí Benjamin dvakrát zvítězil a díky jeho sedmibodovému náskoku už jej v tabulce nemůže nikdo předstihnout," potvrdil člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Stoprocentně bodovali také fotbalisté Alka, čímž si zajistili pomyslné stříbro. „Jde o nejlepší umístění tohoto mančaftu za bezmála třicet let jejich působení v soutěži," usmíval se Němec.

Třetí místo už nikdo nevezme týmu BKS, kterému v závěru ligy došla šťáva. O tom svědčily další dvě porážky s týmem Sosáků a vítězným FC Benjamin.

Fotbalisté Rapotic zaskočili favorita. Rozjetá Chotěboř poskočila na druhé místo

Naopak stále o co hrát je ve skupině o záchranu je stále o co hrát. Nevýhodnější pozici má Mičégo Svratka, které porazilo poslední La Bombu a drží šesté, nesestupové místo. „V závěsu je ale tým Diparu. Ten drží sedmou příčku, která znamená, stejně jako osmé místo, baráž. Poslední tým sestoupí přímo do druhé ligy," popisoval Němec.

Ve druhé lize jsou jednu výhru od přímého postupu FC Žabanti, kteří ale klopýtli s týmem FC Trump. Jistou už minimálně baráž má tým Orlů, který stoprocentně bodoval. Naopak možnost o baráž zabojovat odmítnul tým Akademiků, který se na toto kolo nesešel a jeho utkání byla kontumována.

ŽĎÁRSKÁ LIGA MALÉ KOPANÉ

1. LIGA - O TITUL

9. kolo: Benjamin – Radox 6:2, BKS - Sosáci 3:4, Benjamin – BKS 5:0, Alko – Radox 8:1, Alko – Sosáci 5:3.



1. Benjamin 18 16 1 1 105:32 49

2. Alko 18 13 3 2 90:41 42

3. BKS 18 10 1 7 59:50 31

4. Sosáci 18 7 3 8 69:53 24

5. Radox 18 5 3 10 49:83 18



1. LIGA - O ZÁCHRANU

9. kolo: Svratka - La Bomba 6:2, Here for beer – Dipar 3:5.



6. Svratka 17 6 2 9 46:63 20

7. Dipar 17 5 2 10 47:71 17

8. Here for beer 17 4 2 11 41:77 14

9. La Bomba 17 3 3 11 35:71 12



2. LIGA

9. kolo: Orel – Bažanti 3:1, Trump - Žabanti 3:3, Orel – Trump 3:2, Autobus club – Akademici 5:0 kont., Bažanti – Autobus club 4:1, Žabanti - Akademici 5:0 kont.



1. Žabanti 18 11 5 2 55:31 38

2. Orel 18 10 3 5 62:38 33

3. Bažanti 18 7 3 8 45:37 24

4. Akademici 18 7 3 8 43:48 24

5. Autobus 18 7 1 10 49:62 22

6. Trump 18 3 3 12 30:68 12