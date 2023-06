FOTOGALERIE/Už s předstihem bylo rozhodnuto o tom, že celkovým vítězem nejvyšší soutěže Žďárské ligy se stali fotbalisté Benjaminu.

Posledním 11. kole se uzavřel letošní 37. ročník Žďárské ligy malé kopané. Pohár za celkový triumf v první lize převzali hráči vítězného Benjaminu. | Foto: Zdeněk Smejkal

Poslední 11. kolo už nemohlo s pořadím týmů zamíchat, přesto zakončil mistr ligy sezonu s kaňkou v podobě dvou proher. V závěrečném kole si pošramocenou reputaci vylepšil tým BKS, který po čtyřech prohrách v řade tentokrát dvakrát vyhrál.

V baráži o první ligu uspěly prvoligové týmy Here for beer a Diparu, naopak Orel zůstává ve druhé lize. "O rozdělení vítězů baráže do jednotlivých lig se rozhodne během léta podle počtu přihlášených týmů a systému dalšího ročníku ligy," sdělil člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Tabulku střelců v 1.lize vyhrál Dominik Havlík z vítězného Benjaminu se 40 vstřelenými góly. Ve druhé lize byl nejlepší David Polívka z mužstva Orel s 21 zásahy.

V pořadí 38. ročník Žďárské ligy malé kopané začne na začátku září. "Pokud má některý nový tým zájem přihlásit se do této soutěže, bližší informace nalezne na webových stránkách http://www.zrliga.na-netu.eu, kdy přihlášky jsou posunuty do konce července," dodal Němec.

KONEČNÉ TABULKY

1. LIGA

SKUPINA O TITUL

1. Benjamin 20 16 1 3 109:41 49

2. Alko 20 14 3 3 95:46 45

3. BKS 20 12 1 7 67:55 37

4. Sosáci 20 9 3 8 80:56 30

5. Radox 20 5 3 12 52:92 18



SKUPINA O ZÁCHRANU

6. Svratka 19 8 2 9 51:66 26

7. Dipar 19 6 2 11 56:73 20

8. Here for beer 19 5 2 12 51:85 17

9. La Bomba 19 3 3 13 40:87 12



BARÁŽ

1. Here for beer 2 2 0 0 8:1 6

2. Dipar 2 1 0 1 3:4 3

3. Orel 2 0 0 2 1:7 0



2. LIGA

1. Žabanti 20 13 5 2 67:34 44

2. Orel 20 10 4 6 64:44 34

3. Akademici 20 9 3 8 54:52 30

4. Autobus 20 8 2 10 55:65 26

5. Bažanti 20 7 3 10 51:54 24

6. Trump 20 3 3 14 32:74 12



NEJLEPŠÍ STŘELCI

1. LIGA: 40 - Dominik Havlík (Benjamin), 27 - Martin Sáblík (Sosáci), 22 - Marek Šlapák (Alko).

2. LIGA: 21 - David Polívka (Orel), 15 - Lukáš Dobrovolný (Orel), Michal Hanák (Autobus), Vít Ambrož (Žabanti), 13 - Marián Šimek (Trump).