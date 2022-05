Do skupiny o titul se dostal ještě tým Radoxu a i přes dvě sobotní prohry přece jen v této skupině zůstal i tým Diparu. Ostatní týmy budou hrát v nadstavbě ve skupině o záchranu. „Nyní, po rozdělení tabulky, budou hrát v obou skupinách všechna mužstva mezi sebou ještě jeden vzájemný zápas. Po nich se určí konečné pořadí," sdělil Němec.

Body ze základní části zůstávají v platnosti. Šestý tým se zachrání, devátý přímo sestupuje. Celky na sedmém a osmém místě budou hrát baráž s týmy z druhé ligy na druhém a třetím místě.

Ve druhé lize nakonec vedoucí pozici po základní části obsadila La Bomba. Za ní skončily celky Akademiků a Here for beer. „Na čtvrté místo se po přímém souboji s Orly dostal Autobus club, kterému na toto umístění stačil nerozhodný výsledek," vysvětlil Němec.

1. LIGA

8. kolo: Svratka – BKS 3:5, Kozel Team – Radox 3:9, Sosáci – BKS 2:5, Benjamin – Radox 6:2, Svratka – Sosáci 1:4, Kozel Team – Benjamin 0:5, Dipar – Alko 2:4, Dipar – Žabanti 1:2, Alko – Žabanti 5:0.



TABULKY 1. LIGY

SKUPINA O TITUL

1. BKS 16 9 5 2 71:38 32

2. Benjamin 16 9 3 4 61:29 30

3. Alko 16 9 2 5 58:40 29

4. Radox 16 7 3 6 51:49 24

5. Dipar 16 7 2 7 52:49 23



SKUPINA O ZÁCHRANU

6. Sosáci 16 6 3 7 46:40 21

7. Kozel Team 16 6 2 8 41:55 20

8. Žabanti 16 4 2 10 29:79 14

9. Svratka 16 3 2 11 37:67 11

1. KOLO NADSTAVBY

SKUPINA O TITUL: BKS – Dipar (8.00), Alko – Radox (8.00), BKS – Alko (9.00), Benjamin – Dipar (9.00), Benjamin – Radox (10.00).

SKUPINA O ZÁCHRANU: Sosáci - Žabanti (11.00), Kozel Team – Svratka (11.00), Sosáci – Kozel Team (12.00), Žabanti – Svratka (12.00).

2. LIGA

8. kolo: Here for beer – Akademici 1:5, Autobus – Orel 2:2, La Bomba – Světnov 6:1, Autobus – Trump 5:2, Bažanti – Světnov 4:3, Orel - Trump 13:0, La Bomba – Bažanti 5:1.



TABULKY 2. LIGY

SKUPINA O POSTUP

1. La Bomba 16 14 1 1 72:21 43

2. Akademici 16 13 2 1 80:24 41

3. Here for beer 16 13 1 2 73:26 40

4. Autobus 16 7 2 7 55:50 23



SKUPINA O UMÍSTĚNÍ

5. Orel 16 7 2 7 72:38 23

6. Světnov 16 6 0 10 54:67 18

7. Bažanti 16 4 1 11 29:74 13

8. Trump 16 1 0 15 17:102 3

1. KOLO NADSTAVBY

SKUPINA O POSTUP: La Bomba – Autobus (8.00), Akademici - Here for beer (9.00), Akademici – Autobus (10.00), La Bomba – Here for beer (10.00).

SKUPINA O UMÍSTĚNÍ: Světnov - Bažanti (11.00), Orel – Trump (12.00).