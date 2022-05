„Navíc se tyto týmy se utkají ve vzájemných zápasech příští kolo a tak by se teoreticky mohl měnit lídr první ligy," poznamenal člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Na první pětku už klepe tým Kozlů, který po nepodařeném začátku poslední čtyři zápasy vyhrál a začíná naplňovat roli spolufavorita pohárových příček. Z posledního sestupového místa se dostalo mužstvo Žabantů, které porazilo v souboji nejhorších týmů Mičégo Svratku a přepustilo jí poslední místo v tabulce.

Druhá liga má stále vyrovnanou první trojici, kde se do čela dostal znovu tým Here for beer. Tomu nahrál výsledek La Bomby a Akademiků, kteří se rozešli ve vzájemném zápase smírně. Vyrovnaný souboj bude také o poslední volné místo v první čtyřce, která bude hrát v nadstavbě o postup do vyšší soutěže.

„Jedinou kaňkou je odstoupení celku Buldoku z letošního ročníku. Druhá liga se tak bude bohužel dohrávat jen v osmi týmech," mrzelo Němce.

ŽĎÁRSKÁ LIGA MALÉ KOPANÉ - 6. KOLO

1. LIGA

Mičego Svratka – FC Benjamin 0:5, Kozel Team – Alko 6:2, Mičego Svratka – FC Žabanti 1:5, Kozel Team– BKS 4:1, FC Benjamin – FC Žabanti 10:0, Alko – BKS 1:1, Dipar cf – Sosáci 6:1, Sosáci – FC Radox 3:4, Dipar cf – FC Radox 2:0.



1. BKS 12 7 3 2 56:28 24

2. Dipar 12 7 1 4 46:36 22

3. Radox 12 6 3 3 39:37 21

4. Benjamin 12 6 2 4 44:25 20

5. Alko 12 5 2 5 43:37 17

6. Kozel Team 12 5 2 5 29:31 17

7. Sosáci 12 3 3 6 27:31 12

8. Žabanti 12 3 2 7 23:60 11

9. Svratka 12 2 2 8 30:52 8



2. LIGA

Here for beer – Bažanti 4:0, La Bomba– Akademici 3:3, Here for beer - Trump 3:2, Orel – Akademici 1:4, Bažanti – Trump 3:1, Autobus - Světnov 3:8, La Bomba – Orel 3:0.



1. Here for beer 12 10 1 1 54:17 31

2. La Bomba 12 10 1 1 46:18 31

3. Akademici 12 9 2 1 61:20 29

4. Světnov 12 6 0 6 46:42 18

5. Orel 12 5 1 6 49:30 16

6. Autobus 12 5 1 6 40:40 16

7. Bažanti 12 3 1 8 22:56 10

8. Trump 12 0 0 12 9:74 0