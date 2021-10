Na prvním místě v elitní soutěži přezimuje zaslouženě tým BKS. Ten na podzim prohrál jediný zápas, paradoxně hned v úvodním kole s nakonec posledními Žabanty.

Odveta se mu ale v pátém kole povedla i s úroky. Po výhře i nad dotírajícím Radoxem tak má BKS už solidní náskok pěti bodů. Na třetí místo se díky skóre opět vrátilo Alko.

„Nicméně jaro slibuje zajímavou zápletku o první pětku, která bude následně bojovat o titul v nadstavbě. Bodové rozdíly mezi jednotlivými týmy nejsou příliš velké,“ hodnotil člen řídícího štábu Žďárské ligy Martin Němec.

Také záchranářské boje poslední čtyřky ovšem na jaře budou rozhodně zajímavé. „Letos do druhé ligy přímo padá jen poslední mužstvo, dva předposlední pak budou hrát baráž s druhým a třetím z druhé ligy,“ nastínil.

V druhé lize se na úplnou špici vyhoupla La bomba před dvojicí Akademiků a týmem Here for Beer. „Všechny tyto celky prohrály na podzim pouze jednou a boj o jediné přímé postupové místo se tak zúžil prakticky jen na tuto trojici,“ dodal Němec.

Žďárská liga malé kopané nyní bude mít zimní přestávku. Jarní boje by měla zahájit koncem dubna, nejprve dohráním základní části a poté atraktivní nadstavbou, které vyvrcholí bojem o titul a baráží.

1. LIGA

Výsledky 5. kola: Svratka – Kozel Team 2:4, Žabanti – Radox 3:4, Kozel Team – Dipar 5:2, BKS – Radox 6:2, Svratka – Dipar 3:8, Žabanti – BKS 2:11, Benjamin – Alko 3:4, Alko – Sosáci 1:1, Benjamin – Sosáci 4:1.



1. BKS 10 7 2 1 54:23 23

2. Radox 10 5 3 2 35:32 18

3. Alko 10 5 1 4 40:30 16

4. Dipar 10 5 1 4 38:35 16

5. Benjamin 10 4 2 4 29:25 14

6. Sosáci 10 3 3 4 23:21 12

7. Kozel Team 10 3 2 5 19:28 11

8. Svratka 10 2 2 6 29:42 8

9. Žabanti 10 2 2 6 18:49 8



Nejlepší střelci 1. ligy

20 - Jiří Veselský (BKS), 15 – Petr Štěpánek (Radox), 13 - Lubor Buřval (Dipar), 11 – Martin Bureš (BKS), 10 - Dominik Havlík (Benjamin).

2. LIGA

Výsledky 5. kola: Trump – Světnov 2:13, Here for beer – La Bomba 0:2, Akademici - Světnov 5:1, La Bomba – Autobus 5:1, Trump – Akademici 0:12, Here for beer - Autobus 5:4, La Bomba – Světnov 6:2, Here for beer - Světnov 5:0, Bažanti – Orel 1:21, Orel – Buldok 8:1, Bažanti – Buldok 0:5.



1. La Bomba 10 9 0 1 40:15 27

2. Akademici 10 8 1 1 54:16 25

3. Here for beer 10 8 1 1 47:25 25

4. Orel 10 5 1 4 48:23 16

5. Autobus 10 4 1 5 32:32 13

6. Světnov 10 4 0 6 33:39 12

7. Buldok 10 2 1 7 19:39 7

8. Bažanti 10 2 1 7 19:51 7

9. Trump 10 0 0 10 6:68 0



Nejlepší střelci 2. ligy

16 – Petr Beneš (La Bomba), Vojtěch Klíma (Orel), 11 – Josef Bojda (Autobus), Michal Hanák (Autobus), Dominik Malicki (Akademici), 10 – Pavel Hron ml. (La Bomba).