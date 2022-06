Ve skupině o záchranu si Sosáci výhrou nad Svratkou udrželi nebarážové šesté místo a sezóna tak pro ně skončila. Naopak baráž o udržení v nejvyšší soutěži čeká na fotbalisty Svratky a Kozel Teamu. Žabanti míří do druhé ligy.

V posledních dvou zápasech nadstavby 2. ligy, skupiny o postup, si výhrou zajistil triumf v soutěž, tím pádem i přímý postup, tým Here for beer.

KANONÝR DENÍKU: Hejda opět plnil letošní normu. Dosáhne na magickou padesátku?

Při stejném bodovém zisku s druhou La Bombou byly pomocným kritériem vzájemné zápasy.

La Bombě tedy nestačila ani výhra s Akademiky, ale boj o 1. ligu může, stejně jako jejich sobotní soupeř, zkusit v sobotní baráži.

Ve skupině o umístění šlo už jen o určení konečného pořadí. Svoji první výhru v ročníku si užili hráči FC Trump. O místečko v konečné tabulce si polepšil nováček soutěže, mužstvo FC Bažanti.

1. LIGA - O ZÁCHRANU

2. kolo nadstavby: Sosáci - Svratka 6:0, Kozel Team – Žabanti 5:1.



6. Sosáci 19 8 3 8 56:45 27

7. Kozel Team 19 8 2 9 50:61 26

8. Svratka 19 5 2 12 44:76 17

9. Žabanti 19 4 2 13 34:90 14



2. LIGA - O POSTUP

2. kolo nadstavby: Here for beer – Autobus 2:0, La Bomba – Akademici 2:1.



1. Here for beer 19 15 2 2 79:29 47

2. La Bomba 19 15 2 2 75:25 47

3. Akademici 19 13 2 4 84:34 41

4. Autobus 19 9 2 8 62:5329



2. LIGA - O UMÍSTĚNÍ

2. kolo nadstavby: Orel – Bažanti 0:0, Světnov - Trump 2:5, Bažanti - Trump 2:0, Orel – Světnov 6:2.



5. Orel 19 9 3 7 84:40 30

6. Bažanti 19 6 2 11 37:74 20

7. Světnov 19 6 0 13 58:84 18

8. Trump 19 2 0 17 22:112 6



Program 3. kola nadstavby (sobota 11. června):

1. LIGA - SKUPINA O TITUL: BKS – Radox (10.00), Alko – Dipar (10.00), Benjamin - Alko (11.00), Radox – Dipar (11.00), BKS – Benjamin (12.00).

BARÁŽ: Kozel Team – Akademici (8.00), Svratka - La Bomba (8.00), Kozel Team – La Bomba (9.00), Svratka – Akademici (9.00). Ostatní týmy už mají po sezoně.