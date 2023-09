Předposlední kolo v první polovině letošního ročníku měla minulou sobotu na programu Žďárská liga malé kopané.

Podzimním půlmistrem v elitní soutěži Žďárské ligy malé kopané se stal překvapivě celek Mičega Svratky (na snímku). | Foto: Ivan Hajný

Nový vítr do zažitých pořádků v první lize zavedl tým Mičega Svratky, který ovládl podzimní část a ztratil pouhé dva body za jediný nerozhodný výsledek. „V přímém souboji o půlmistra si to Mičego v sobotu rozdalo s úřadujícím mistrem. Celek Benjaminu dokázalo porazit, když si v průběhu zápasu si vytvořilo čtyřgólový náskok, který soupeř už pouze korigoval," komentoval člen řídícího štábu soutěže Martin Němec..

V dalším souboji o medailové pozice Alko dokázalo přetlačit a tým BKS, ale už poněkolikáté klopýtlo s týmem papírově slabším, tentokrát s Radoxem. „Na chvostu tabulky jsou stále Žabanti, kteří utrpěli již šestou prohru v řadě," sdělil Němec.

Příští sobotu pokračuje první liga posledním kolem na podzim, které je předehrávkou prvního jarního. Tím začínají odvetné zápasy.

Ve druhé lize se po zaváháních vedoucích týmů na druhé místo po čtyřech výhrách v řadě vyhoupl tým Autobusu. „Příští kolo hraje v přímém souboji s dosud neporaženými Bažanty a pokud by byl stoprocentní, může po podzimu přezimovat na prvním místě," potvrdil Němec.

Prvním bodíkem se pyšní Trump za bezgólovou remízu s Orlem.

1. LIGA

4. kolo: Radox– BKS 2:8, Žabanti – Benjamin 2:8, Radox – Alko 3:2, Žabanti – Svratka 0:9, Alko – BKS 2:0, Benjamin – Svratka 2:4, Here for beer – Dipar 2:5.



TABULKA

1. Svratka 7 6 1 0 38:8 19

2. Benjamin 7 5 0 2 35:12 15

3. BKS 7 4 0 3 24:16 12

4. Alko 7 4 0 3 17:18 12

5. Radox 7 2 3 2 23:26 9

6. Dipar 7 2 1 4 21:30 7

7. Here for beer 7 2 0 5 13 : 31 6

8. Žabanti 7 0 1 6 8:38 1



2. LIGA

4. kolo: Orel – Bažanti 2:2, Trump - La Bomba 3:5, Orel - Trump 0:0, Akademici - Autobus 2:3, Bažanti– Akademici 6:1, La Bomba - Autobus 2:4.



TABULKA

1. Bažanti 8 6 2 0 31:13 20

2. Autobus 8 5 2 1 27:17 17

3. La Bomba 8 5 1 2 22:16 16

4. Orel 8 1 4 3 23:22 7

5. Akademici 8 1 2 5 20:27 5

6. Trump 8 0 1 7 11:39 1